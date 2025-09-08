陳永傑：睇樓再現人潮有因

市場普遍認為，「寧買當頭起」的心理逐漸浮現。經歷過去年樓價回調，不少觀望中的買家擔心低位已過，紛紛加快入市步伐。中原地產統計的十大屋苑，8月就有4個屋苑樓價錄得升幅，荔枝角美孚新邨更價量齊升，不單止交投量增加差不多兩成，呎價亦升逾4%至9982元，9月呎價有望重上1萬元水平。天水圍嘉湖山莊呎價連升三個月，由5月7802元，8月升至8498元，反彈近9%。

另一方面，租金已連升八個月，累漲超過2%。7月租金指數報196.3點，創歷來第八高，接近2019年8月的歷史高位200.1點，料推動租客「轉租為買」。

股市近日強勢，投資者信心回流，樓市自然食到順風車。還有兩個利好因素。第一，美國今個月有機會減息，如果成真，市場氣氛會更熾熱，息口壓力進一步減輕。第二，本月《施政報告》或有利好樓市政策，一旦落實，信心就更上一層樓。現時整體樓價升幅尚算溫和，平均每月升幅不足0.3%，未算火熱，始終一手供應多，二手盤源充裕，普遍業主仍願意提供議價空間，買家未至於要幾個人爭一個盤。短期內，若租金續升，加上股市保持強勢，樓市將穩步向上。事實上，最近新盤市場已經有些「小陽春」味道，7、8月一手成交量都破2000宗，為2019年以來首次，各新盤排隊睇樓人潮又湧現。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]