明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181

【明報專訊】慕尼黑車展將於下周舉行，市場焦點集中於內地汽車製造商在歐洲的銷量增長。比亞迪（1211）股價於近5個月低位徘徊，據路透社報道，集團下調全年銷量目標至460萬輛，較原定目標減少約16%，反映公司面對激烈競爭及行業價格戰壓力。比亞迪最新季度盈利按年下跌30%，為3年來首次錄得季度盈利下滑，面對內地市場激烈競爭，投資者關注海外市場能否為集團帶來增長空間。

如預期比亞迪將從低位反彈，可參考比亞迪購（19237），行使價133.98元，實際槓桿6.9倍，2026年1月27日到期；或比亞迪牛（64027），收回價98元，實際槓桿11.9倍，2026年7月10日到期。如預計股價將出現回調可留意比亞迪沽（18181），行使價99.62元，實際槓桿8.7倍，2025年11月3日到期；或比亞迪熊（54760）收回價114元，實際槓桿9倍，2028年8月11日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]

相關字詞﹕摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部

上 / 下一篇新聞

月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
禾賽今起招股 入場費4600元
禾賽今起招股 入場費4600元
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：外資看好 寧德call 16729
金子：外資看好 寧德call 16729
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
袁國守：金價料高處未算高
袁國守：金價料高處未算高
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
湯文亮：首次與新相識女仔約會
湯文亮：首次與新相識女仔約會
陳永傑：睇樓再現人潮有因
陳永傑：睇樓再現人潮有因
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
MPF保持分散投資 專注長線回報
MPF保持分散投資 專注長線回報