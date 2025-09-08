摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181

如預期比亞迪將從低位反彈，可參考比亞迪購（19237），行使價133.98元，實際槓桿6.9倍，2026年1月27日到期；或比亞迪牛（64027），收回價98元，實際槓桿11.9倍，2026年7月10日到期。如預計股價將出現回調可留意比亞迪沽（18181），行使價99.62元，實際槓桿8.7倍，2025年11月3日到期；或比亞迪熊（54760）收回價114元，實際槓桿9倍，2028年8月11日到期。

[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]