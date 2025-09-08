明報新聞網
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666

【明報專訊】泡泡瑪特（9992）上周五股價上落不大，並將於上周五收市後正式獲納入恒指成分股。如憧憬泡泡瑪特染藍後股價或受到帶動，看好泡泡瑪特可留意泡瑪牛證（68666），收回價280元，行使價273元，2026年1月到期，有效槓桿約8倍。如看淡可留意泡瑪熊證（66226），收回價340元，行使價346元，2028年8月到期，有效槓桿約9倍。

快手（1024）近日大幅回調，上周四更低見69.15元。有大行發報告引述，快手集團出席其中國年會時表示有信心於2025年實現1.25億美元的收入目標。上周五午後快手股價升幅擴大。如看好快手可留意快手牛證（58604），收回價63元，行使價60.5元，2026年1月到期，有效槓桿約6.3倍。如看淡可留意快手熊證（54928），收回價80元，行使價82.5元，2028年4月到期，有效槓桿約7.2倍。

〔資訊只適用於合資格的香港投資者。資訊由瑞銀集團提供，本資料中提供的內容經過編輯審查和修改。最終版本仍會反映編輯的自由裁量權，並可能與瑞銀集團所提供的原始內容有所差異。其僅作參考，並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為瑞銀代表及證券持牌人，並未持有相關上市公司的任何財務權益。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解及自行評估有關風險，並諮詢專業顧問及查閱上市文件內有關結構性產品的全部詳情。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2025。版權所有。〕

