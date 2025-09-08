報料
2025年9月8日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
【明報專訊】港股恒指走勢繼續反覆，但大方向依然偏好。不過，各大主題與行業之間表現差異明顯，入市要認清短線波動與中期趨勢，才能避免在波幅市之中迷失。
相關字詞﹕
劉思明 數據尋寶
