明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 主編的話

投資策略

袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固

【明報專訊】業績高峰期過後，利好消息欠奉，港股上周中已開始回調，至周四有外媒稱內地考慮採取一系列措施為股市降溫，消息引發獲利盤湧現，拖累A股和港股急挫。

不過，該消息至今未經證實，至周五A股全面反彈，滬綜指重返3800點，收報3812點，升1.24%，創業板指更飈6.55%，港股也跟隨反撲，恒指收報25,417點，升359點或1.43%，全周漲340點或1.36%。

現時市場期待中央推出新的刺激經濟措施，加上港股已連升4個月，短期再大幅向上突破機率較微，但暫時又未見有太多利淡消息，故預期恒指續於25,000點附近整固。但要留心的是，過去一個多月，恒指升至近26,000點屢攻不破，開始漸呈反覆不明之形態，50天線24,916點成為短期較關鍵的支持位。

美國方面，就業市場顯著轉弱，上周五公布的8月非農就業職位只增2.2萬個，遠低於經濟師預期的7.5萬個，看來下周聯儲局減息勢在必行。富達國際基金經理Rick Patel指出，目前美國新增職位及裁員人數均處於異常低的水平，故只要裁員人數日後大幅上升，失業率便會急漲，為避免此不利情况出現，估計聯儲局下周中便會再減息，並在未來一年再減息1厘，他會在今期封面故事詳盡分析，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]

相關字詞﹕袁國守 主編的話

上 / 下一篇新聞

月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
禾賽今起招股 入場費4600元
禾賽今起招股 入場費4600元
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：外資看好 寧德call 16729
金子：外資看好 寧德call 16729
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
袁國守：金價料高處未算高
袁國守：金價料高處未算高
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
湯文亮：首次與新相識女仔約會
湯文亮：首次與新相識女仔約會
陳永傑：睇樓再現人潮有因
陳永傑：睇樓再現人潮有因
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
MPF保持分散投資 專注長線回報
MPF保持分散投資 專注長線回報