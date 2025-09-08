袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固

不過，該消息至今未經證實，至周五A股全面反彈，滬綜指重返3800點，收報3812點，升1.24%，創業板指更飈6.55%，港股也跟隨反撲，恒指收報25,417點，升359點或1.43%，全周漲340點或1.36%。

現時市場期待中央推出新的刺激經濟措施，加上港股已連升4個月，短期再大幅向上突破機率較微，但暫時又未見有太多利淡消息，故預期恒指續於25,000點附近整固。但要留心的是，過去一個多月，恒指升至近26,000點屢攻不破，開始漸呈反覆不明之形態，50天線24,916點成為短期較關鍵的支持位。

美國方面，就業市場顯著轉弱，上周五公布的8月非農就業職位只增2.2萬個，遠低於經濟師預期的7.5萬個，看來下周聯儲局減息勢在必行。富達國際基金經理Rick Patel指出，目前美國新增職位及裁員人數均處於異常低的水平，故只要裁員人數日後大幅上升，失業率便會急漲，為避免此不利情况出現，估計聯儲局下周中便會再減息，並在未來一年再減息1厘，他會在今期封面故事詳盡分析，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

[袁國守 主編的話]