陳正犖：澳元兌紐元短線看淡

英鎊兌美元短期或走弱

近期匯市焦點還有英鎊，英國首相施紀賢及財相李韻晴面臨壓力加劇，需要恢復投資者對政府財政戰略的信心，在不影響經濟增長的情况下彌補資金缺口的方案有限。英國30年期國債收益率觸及1998年以來最高水平，突顯了市場的不安情緒。英國財政擔憂不太可能在11月26日秋季《預算案》公布前消退，英倫銀行行長貝利試圖淡化長期（30年）國債收益率飈升的影響。英國債務管理辦公室正在縮短整體債券發行期限，以應對英國退休金需求減弱。英鎊兌美元短期內可能繼續走弱，波幅區間留意1.3210至1.3590。

渣打香港財富方案投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳正犖 匯市前瞻]