陳正犖：澳元兌紐元短線看淡

【明報專訊】近日中國消息和大宗商品價格回吐對澳元不利，據報中國監管機構可能推出措施為內地股市降溫，拖累澳元兌美元表現，加上黃金出現獲利回吐，為澳元帶來額外壓力。金價在這次技術性回調之後或反彈，重新測每盎司3600美元的阻力位，澳元兌美元可能在0.6450附近獲得支持。然而，澳元兌新西蘭元技術走勢處於超買，過往兩年難以持續高企於1.11以上；未來幾星期或出現回調，投資者不妨看淡澳元兌新西蘭元，目標留意1.0780。
英鎊兌美元短期或走弱
近期匯市焦點還有英鎊，英國首相施紀賢及財相李韻晴面臨壓力加劇，需要恢復投資者對政府財政戰略的信心，在不影響經濟增長的情况下彌補資金缺口的方案有限。英國30年期國債收益率觸及1998年以來最高水平，突顯了市場的不安情緒。英國財政擔憂不太可能在11月26日秋季《預算案》公布前消退，英倫銀行行長貝利試圖淡化長期（30年）國債收益率飈升的影響。英國債務管理辦公室正在縮短整體債券發行期限，以應對英國退休金需求減弱。英鎊兌美元短期內可能繼續走弱，波幅區間留意1.3210至1.3590。
渣打香港財富方案投資策略主管
