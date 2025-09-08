《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引

明報記者 劉敬華

自美國展開減息周期以來，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立3至12個月港元定存，優惠年利率往往低於3厘，而將於本月中接受認購的新一批銀債保底息率雖達3.85厘，惟60歲以下人士無緣認購。要於減息周期，尋求較高收益，高息股是其一個出路。目前市場上部分金融股、公用股、電訊股、石油及天然氣股，以及房地產投資信託基金（REITs）可提供接近或逾5厘股息，個別股份更可提供逾6厘股息。儘管現時美息已回落至5厘以下，惟股市始終有一定下行風險，意味能提供逾5厘股息的收息股風險回報相對吸引，即使股份能提供逾6厘股息，也要留意相關高息是否基於前景被看淡而股價大跌所致，以免賺息蝕價，應選擇具穩定盈利、現金流及派息的股份。

中海油股息6.95厘 大摩看好匯控

目前不少石油及天然氣股，可提供逾6厘息率。若比較「三桶油」，以上周五（5日）收市價計，股息率以中海油（0883）的6.95厘最為吸引；而且於過去一個月的反覆市况中，三者當中以中海油股價表現最佳，期內升7.24%；估值方面，三股當中亦以中海油的預測市盈率約6.63倍最低。不過，每手入場費方面，中海油未計交易相關費用的一手入場費約2萬元，門檻相對其他兩桶油為高。至於大行看法，摩通最近發表的報告指，石油輸出國組織（OPEC）增產，反映需求復蘇及全球庫存處於健康水平，並認為中海油的長期每股盈利及現金流前景改善，而其年初至今股價表現落後於中石油（0857），加上中海油出乎意料地將其股息率與中石油看齊，將有助限制其股價下行空間，予中海油「增持」評級，目標價23元。中信里昂則較看好中石油，認為中石油第二季業績較預期穩健，予「跑贏大市」評級，目標價8.6元。

銀行股向來為收息之選，即使年初至今銀行股累升不少，現時不少銀行股仍可提供逾5厘股息率。若比較3隻大型內銀股，以上周五收市價計，股息率以中行（3988）的5.52厘最高，估值則以工行（1398）的預測市盈率5.32倍較為吸引，惟某程度上是基於過去一個月股價跌6.33%所致。至於大行看法，摩根士丹利稱不少內地銀行第二季盈利見增長，對工行、中行及建行（0939）均予「增持」評級。至於向來為收息人士愛股的匯控（0005）及恒生（0011），大摩維持匯控的「增持」評級，目標價107.1元，因其估值不高，資本回報具支持，但認為恒生估值相對同業為高，予「減持」評級，目標價94.5元。

然而，即使相關收息股獲大行唱好，由於港股仍存波動風險，股價再穩健的股份也有可能隨大市回落，收息投資者要有股價或會出現短期調整的心理準備，現階段若能於股份除淨前，候低吸納，將有助降低投資風險。

