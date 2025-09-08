明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引

【明報專訊】美國聯儲局有望於9月減息，市場憧憬隨着減息周期重啟，存款利率或進一步下調，將促使資金由存款重投股市，收息股可望受惠。綜合市場人士意見，目前市場上不乏逾5厘的高息股選擇，惟環球貿易及地緣政治等因素，仍有可能令市况波動，現階段應選擇錄得盈利、現金流穩健及可維持派息的收息股，並需具備股價可能出現短線調整的心理準備。

明報記者 劉敬華

自美國展開減息周期以來，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立3至12個月港元定存，優惠年利率往往低於3厘，而將於本月中接受認購的新一批銀債保底息率雖達3.85厘，惟60歲以下人士無緣認購。要於減息周期，尋求較高收益，高息股是其一個出路。目前市場上部分金融股、公用股、電訊股、石油及天然氣股，以及房地產投資信託基金（REITs）可提供接近或逾5厘股息，個別股份更可提供逾6厘股息。儘管現時美息已回落至5厘以下，惟股市始終有一定下行風險，意味能提供逾5厘股息的收息股風險回報相對吸引，即使股份能提供逾6厘股息，也要留意相關高息是否基於前景被看淡而股價大跌所致，以免賺息蝕價，應選擇具穩定盈利、現金流及派息的股份。

中海油股息6.95厘 大摩看好匯控

目前不少石油及天然氣股，可提供逾6厘息率。若比較「三桶油」，以上周五（5日）收市價計，股息率以中海油（0883）的6.95厘最為吸引；而且於過去一個月的反覆市况中，三者當中以中海油股價表現最佳，期內升7.24%；估值方面，三股當中亦以中海油的預測市盈率約6.63倍最低。不過，每手入場費方面，中海油未計交易相關費用的一手入場費約2萬元，門檻相對其他兩桶油為高。至於大行看法，摩通最近發表的報告指，石油輸出國組織（OPEC）增產，反映需求復蘇及全球庫存處於健康水平，並認為中海油的長期每股盈利及現金流前景改善，而其年初至今股價表現落後於中石油（0857），加上中海油出乎意料地將其股息率與中石油看齊，將有助限制其股價下行空間，予中海油「增持」評級，目標價23元。中信里昂則較看好中石油，認為中石油第二季業績較預期穩健，予「跑贏大市」評級，目標價8.6元。

銀行股向來為收息之選，即使年初至今銀行股累升不少，現時不少銀行股仍可提供逾5厘股息率。若比較3隻大型內銀股，以上周五收市價計，股息率以中行（3988）的5.52厘最高，估值則以工行（1398）的預測市盈率5.32倍較為吸引，惟某程度上是基於過去一個月股價跌6.33%所致。至於大行看法，摩根士丹利稱不少內地銀行第二季盈利見增長，對工行、中行及建行（0939）均予「增持」評級。至於向來為收息人士愛股的匯控（0005）及恒生（0011），大摩維持匯控的「增持」評級，目標價107.1元，因其估值不高，資本回報具支持，但認為恒生估值相對同業為高，予「減持」評級，目標價94.5元。

然而，即使相關收息股獲大行唱好，由於港股仍存波動風險，股價再穩健的股份也有可能隨大市回落，收息投資者要有股價或會出現短期調整的心理準備，現階段若能於股份除淨前，候低吸納，將有助降低投資風險。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價   收息股

上 / 下一篇新聞

月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
禾賽今起招股 入場費4600元
禾賽今起招股 入場費4600元
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：外資看好 寧德call 16729
金子：外資看好 寧德call 16729
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
袁國守：金價料高處未算高
袁國守：金價料高處未算高
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
湯文亮：首次與新相識女仔約會
湯文亮：首次與新相識女仔約會
陳永傑：睇樓再現人潮有因
陳永傑：睇樓再現人潮有因
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
MPF保持分散投資 專注長線回報
MPF保持分散投資 專注長線回報