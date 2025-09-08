簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博

以公眾解說引導「負責任賭博」

雖然在《條例草案》的審議過程中，政府一再強調「不鼓勵賭博」的一貫政策。惟社會上難免出現疑問：既然不鼓勵，為何還要立法規範？事實上，「規範化」並不代表鼓勵賭博，而是面對現實中龐大的非法賭博市場，政府及立法會主動作為、避免放任的必要舉措。因此，政府有必要向公眾清晰解說「規範化」與「不鼓勵賭博」之間的邏輯關係，避免公眾因誤解而認為政策存在自相矛盾之嫌。

對此，筆者建議政府將「負責任賭博」作為政策宣傳的核心主軸，明確傳達賭博必須在有限度的環境下進行，透過多元方式加強公眾教育，提升公眾（尤其是年輕人）對沉迷賭博禍害的認識，減少問題賭博的發生，同時增強市民對籃球博彩規範化政策的理解與支持。

進一步發揮平和基金角色

政府於2003年設立的平和基金在預防和緩減賭博問題上扮演重要角色。根據馬會資料，馬會在2023至2025年度每年向平和基金捐款4500萬元，並計劃在其後兩年增至5000萬元。然而，捐款金額的增加要真正轉化為實效。

現時平和基金每隔5年會進行一次「香港人參與賭博活動情况研究」，對上一次已是2021年，顯然未能及時反映最新趨勢。局方應要求平和基金盡早擬備一份更新的報告及研究增加研究頻次，為政策調整提供數據支撐。此外，政府應與馬會商討加大對平和基金資金投入的可行性，並持續更新宣傳策略，例如採用真實個案作警示教育、善用青少年常用的社交媒體平台、避免長期重複使用同一警示信息等。同時，期望平和基金積極研究與體育、青年、行業組織等合作，擴大宣傳範圍，並鼓勵家長以身作則，從家庭層面防範青少年沉迷賭博或接觸非法賭博。

進一步「以法賦能」打擊境外投注

科技進步為非法賭博活動提供了新型操作空間，例如利用虛擬專用網絡和加密貨幣進行匿名活動及交易，為執法工作帶來新挑戰。對此，筆者建議當局盡快檢視現行法例，評估其應對境外非法投注活動的有效性——若法律因沒有域外效力等原因未能為執法部門提供足夠「賦能」，香港在打擊非法賭博上仍將處於被動。歸根究柢，唯有構建具前瞻性的規管制度，才能確保執法工作的主動性與有效性。

最後，系統安全也是不容忽視的一環。由於籃球與足球博彩在本質和形式上存在差異，馬會需為籃球博彩開發一套全新的投注系統。鑑於系統安全不僅關係到合法投注者的資金與個人資訊安全，更直接影響社會對合法博彩體系的信心。因此，馬會必須將系統的安全性置於首位，防範潛在的黑客攻擊與資料外泄風險，確保系統穩定運行。

總括而言，除了立法規管籃球博彩活動外，政府亦需在教育、執法等方面多管齊下，才能達至有效打擊非法賭博、引導賭博需求至安全和受規管渠道的目標。



