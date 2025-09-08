明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
簡慧敏 簡言之

投資策略

簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博

【明報專訊】近年香港非法籃球博彩活動日益猖獗，根據馬會委託的顧問調查數據顯示，2024年參與非法籃球博彩的人數高達43萬，按年急增近兩倍；非法收益更估計飈升至700億至900億元，升幅驚人。面對如此嚴峻的挑戰，政府提出《2025年博彩稅（修訂）條例草案》（《條例草案》）並將於9月10日恢復二讀辯論，擬以現行足球博彩制度為藍本，訂立籃球博彩活動的規管框架，藉此把非法博彩需求引導至合法渠道，從而打擊非法賭博，減少不法分子的收入來源。

以公眾解說引導「負責任賭博」

雖然在《條例草案》的審議過程中，政府一再強調「不鼓勵賭博」的一貫政策。惟社會上難免出現疑問：既然不鼓勵，為何還要立法規範？事實上，「規範化」並不代表鼓勵賭博，而是面對現實中龐大的非法賭博市場，政府及立法會主動作為、避免放任的必要舉措。因此，政府有必要向公眾清晰解說「規範化」與「不鼓勵賭博」之間的邏輯關係，避免公眾因誤解而認為政策存在自相矛盾之嫌。

對此，筆者建議政府將「負責任賭博」作為政策宣傳的核心主軸，明確傳達賭博必須在有限度的環境下進行，透過多元方式加強公眾教育，提升公眾（尤其是年輕人）對沉迷賭博禍害的認識，減少問題賭博的發生，同時增強市民對籃球博彩規範化政策的理解與支持。

進一步發揮平和基金角色

政府於2003年設立的平和基金在預防和緩減賭博問題上扮演重要角色。根據馬會資料，馬會在2023至2025年度每年向平和基金捐款4500萬元，並計劃在其後兩年增至5000萬元。然而，捐款金額的增加要真正轉化為實效。

現時平和基金每隔5年會進行一次「香港人參與賭博活動情况研究」，對上一次已是2021年，顯然未能及時反映最新趨勢。局方應要求平和基金盡早擬備一份更新的報告及研究增加研究頻次，為政策調整提供數據支撐。此外，政府應與馬會商討加大對平和基金資金投入的可行性，並持續更新宣傳策略，例如採用真實個案作警示教育、善用青少年常用的社交媒體平台、避免長期重複使用同一警示信息等。同時，期望平和基金積極研究與體育、青年、行業組織等合作，擴大宣傳範圍，並鼓勵家長以身作則，從家庭層面防範青少年沉迷賭博或接觸非法賭博。

進一步「以法賦能」打擊境外投注

科技進步為非法賭博活動提供了新型操作空間，例如利用虛擬專用網絡和加密貨幣進行匿名活動及交易，為執法工作帶來新挑戰。對此，筆者建議當局盡快檢視現行法例，評估其應對境外非法投注活動的有效性——若法律因沒有域外效力等原因未能為執法部門提供足夠「賦能」，香港在打擊非法賭博上仍將處於被動。歸根究柢，唯有構建具前瞻性的規管制度，才能確保執法工作的主動性與有效性。

最後，系統安全也是不容忽視的一環。由於籃球與足球博彩在本質和形式上存在差異，馬會需為籃球博彩開發一套全新的投注系統。鑑於系統安全不僅關係到合法投注者的資金與個人資訊安全，更直接影響社會對合法博彩體系的信心。因此，馬會必須將系統的安全性置於首位，防範潛在的黑客攻擊與資料外泄風險，確保系統穩定運行。

總括而言，除了立法規管籃球博彩活動外，政府亦需在教育、執法等方面多管齊下，才能達至有效打擊非法賭博、引導賭博需求至安全和受規管渠道的目標。

立法會議員（選舉委員會界別）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[簡慧敏 簡言之]

相關字詞﹕財經專欄 簡言之 簡慧敏 簡慧敏 簡言之

上 / 下一篇新聞

月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
禾賽今起招股 入場費4600元
禾賽今起招股 入場費4600元
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：外資看好 寧德call 16729
金子：外資看好 寧德call 16729
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
袁國守：金價料高處未算高
袁國守：金價料高處未算高
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
湯文亮：首次與新相識女仔約會
湯文亮：首次與新相識女仔約會
陳永傑：睇樓再現人潮有因
陳永傑：睇樓再現人潮有因
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
MPF保持分散投資 專注長線回報
MPF保持分散投資 專注長線回報