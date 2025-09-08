袁國守：金價料高處未算高

近年每當談及「科技七雄」（Mag 7）又或加密貨幣，連「牛頭角順嫂」也會拋出FOMO（Fear of missing out），去解說何以估值偏高其價格仍節節攀升。其實，只要有一點投資經驗都會發現，不管大市還是個股，估值偏高（如美股、新消費股）或偏低（內房、本港地產股）經常出現，處於「合理」水平的時間反而較短暫。同理，儘管金價2024年累漲27%，創2010年來最大年度升幅，年初迄今再進帳三成多，在部分投資者眼中，價格可能已太高，但真的「偏貴」了嗎？市場流行說的FOMO好，或通俗說的「執輸行頭慘過敗家」好，看來資金仍會流入黃金，即金價經整固後，料繼續往新高進發。

况且，金價走高，具基本因素支持，正如本刊《投資先機》欄主永豐金融資產管理董事總經理涂國彬一直強調，「逐利」、「避險」俱利金價守穩向上。他認為，逐利者，跟其他風險資產一樣，貨幣政策如量寬減息帶動，整體水漲船高，黃金亦受惠；避險也，故老相傳，戰亂局勢動盪，或對央行紀律有疑，多增持黃金。

富達國際近日亦以「為何黃金升勢不只是短期趨勢」為題發表報告，該公司基金經理Ian Samson稱，雖然金價已大幅上升，但此趨勢可望持續數年。他解釋，儘管美國通脹仍維持在約3%，而關稅可能令物價居高不下，聯儲局仍有可能減息，利率下降、通脹黏性及增長疲弱等多重因素應有利於黃金表現。Samson又指出，美元作為黃金的主要避險競爭對手，美元走弱亦將進一步支持黃金價格；在前所未見的大規模不確定性及關稅政策變化下，其影響仍未完全反映，黃金作為終極「避風港」的地位，使其在面對任何進一步不確定性均處於有利位置。

此外，Samson指出，外匯儲備管理機構持續買入黃金，全球黃金ETF持倉亦持續增加，加上包括中國內地、印度及土耳其等地區正結構性地增加黃金持倉，以分散對美元的依賴。他補充，若投資者決定轉移部分目前總值57萬億美元的美國資產，黃金將可能受惠。

多家證券大行亦看好金價走勢，大摩指出，歷史經驗顯示，在減息周期開始後的60天內，金價平均升6%，假如歷史重演，僅此單一催化劑，就能推升金價至約3700美元，與該行今年第四季目標價3800美元，僅一步之遙。瑞銀方面，將2026年3月底的金價目標調升至3600美元，並將明年6月底的金價目標調高至3700美元。高盛更警告，倘若美聯儲的獨立性受損，而投資者只要將小部分資金，由美國國債轉向黃金，就足以令金價升至接近5000美元。高盛認為，基本情境下，金價到明年中將漲至4000美元；若出現極端風險，屆時將漲至4500美元，並形容黃金仍是其在大宗商品領域「最堅定的長期推薦」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]