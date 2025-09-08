知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增

不過，知乎次季最大收入來源付費會員收入按年降7%，令總收入按年跌23%。上半年平均月訂閱會員達1370萬名，按年少6.7%。對此周源坦言，公司上市前後希望以規模化求增長，包括耗資加大推廣力度以吸引用家，但後來很快發現維護高質素創作生態、促進長期有價值增長更重要，故不久後調整了營銷費用，因此付費會員下降在預期內。他續指出，知乎核心用戶乃是「三高」（指教育程度、收入、消費水準高）人士，相信相關人士進入並留存於知乎社區能為平台生態產生貢獻，例如撰寫需付費查看的專業科研文章等，可吸引技術人群乃至普羅大衆，也更能貢獻公司利潤。

加大投入AI 「知乎直答」滲透率升

另一邊廂，周源指出，公司正持續加大投入人工智能（AI），包括公司去年6月推出應用生成式AI的新搜索平台「知乎直答」，他表示相關業務用戶數量及滲透率持續上升，但業務整體仍處於早期階段，公司目前注重擴展其應用場景、提升其用戶體驗，例如升級其中的知識庫功能等，相信未來知乎直答將在不同層次中體現價值。

值得留意的是，知乎於上半年財報提及，根據知乎內容庫故事改編的短劇受捧。對此周源稱，公司與大量知乎小說文章作者為長期合作關係，平台會與其中表現較好甚至進入影視改編流程者單獨簽約，冀把握變現機會。不過公司目前並未涉足短劇拍攝工作，而是去年開始透過授權方式進行產業鏈上下游合作，目前看知乎的相關版權在市場上「非常搶手」，但公司對合作抱持嚴格篩選標準，因相關市場未來料將有較大體量，惟仍需時間沉澱，會觀察市場反應再決定日後投入力度及發展方向。