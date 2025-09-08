明報新聞網
經濟

UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務

【明報專訊】時尚品牌優衣庫（UNIQLO）宣布，尖沙嘴美麗華廣場店將於10月17日重新開幕，成為品牌在九龍區最大的分店。該店是UNIQLO二十年前登陸香港時開設的首間分店，亦具有象徵意義。UNIQLO香港及澳門營運總監太田友幸表示，尖沙嘴作為國際旅客與本地顧客的集中地，是品牌在港的重要據點，全新設計將加入更多現代與創意元素，以迎合新世代消費者的需求。

10月17日開幕

翻新後的美麗華廣場店，營業面積擴大一倍至逾2.7萬平方呎，並引入多項升級服務，包括「RE.UNIQLO STUDIO」服飾改造與修補服務、「UNIQLO Coffee」休憩空間，以及可訂造個人T恤和布袋的「UTme」。另外，香港為日本以外首個試行「Smart Locker」服務的市場，美麗華廣場店將成為率先正式推出此服務的分店之一，顧客可透過UNIQLO手機應用程式掃描條碼，在店內領取網上訂單。新店亦將全面提供最新的「LifeWear」商品系列。

太田友幸指出，公司一向奉行「個店經營」（Koten Keiei）的理念，強調每間分店需根據所在地區的特性與顧客建立互動，提供更具針對性的商品與體驗。尖沙嘴屬本港主要消費區之一，客源既包括來自世界各地的旅客，也涵蓋本地上班族及學生等本地顧客，故店舖將備有更多符合不同需求的商品。

他舉例說，儘管香港屬於亞熱帶地區，但HEATTECH系列多年來仍是銷量最高的產品之一，成為港人冬季必備單品。隨着外遊需求恢復，加上訪港旅客帶動，HEATTECH在港全年熱銷，銷量已回復至疫情前水平。

將舉辦「感謝祭」

他續稱，適逢UNIQLO進駐香港20周年，公司將舉辦「感謝祭」活動，以回饋長期支持的顧客。被問及未來熱賣商品如HEATTECH及T恤會否加價，以及店舖擴展或升級計劃，太田友幸表示，公司將繼續以高性價比作為核心策略，並不斷提升產品與服務，以維持競爭力並為顧客帶來最佳體驗。

目前，UNIQLO在香港及澳門共開設35間分店及網絡旗艦店；會員方面，UNIQLO應用程式在港澳已吸納約300萬名用戶，香港團隊規模達到2000人。

