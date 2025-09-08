明報新聞網
經濟

內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳

【明報專訊】各大內銀在早前公布今年上半年業績，總結六大國有銀行與招行（3968）、信行（0998）、民行（1988）、光大銀行（6818）4間股份行，匯豐報告認為其表現溫和地正面，受惠於淨手續費和交易等非利息收入增長，除農行（1288）和光銀外，其餘第二季純利按年增速較首季均有改善。不過匯豐認為，今年股價上升已反映業績溫和向好預期，宏觀數據顯示內地信貸需求在第二季放緩、銀行零售貸款資產質量惡化、反通縮政策或令利率進一步下行影響淨息差，加上四行股息受增資攤薄，匯豐在大中華區金融股當中，看好內地券商、內險和香港銀行，多於內銀股。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐總結10間內銀表現，中期大部分銀行淨利息收入按季改善，由於基建融資需求提高、零售貸款需求疲弱，帶動國有行貸款增長高於股份行，而淨手續費收入則受惠財富管理推動而好過預期。資產質素方面，上半年企業貸款的不良貸款率企穩，但零售貸款質素則因按揭、信用卡、個人貸款和經營貸款質素惡化拖累，部分銀行加快核銷壞帳，因而提高撥備覆蓋比率。

彭博研究：六大銀行中期純利停滯

今年4月7日恒指見底以來累升28%，期內除了農行股價升三成外，其餘六行均跑輸恒指升幅，中行（3988）和交行（3328）更只有4.48%和5.6%升幅。彭博行業研究指出，六大國有銀行上半年純利停滯，其中工行（1398）、建行（0939）和中行按年下跌，而招行等股份行業績也乏善可陳，雖然利潤壓力有所緩解，但預期仍會持續至2026年。另外部分銀行不良貸款率穩定，但信貸成本（即信貸損失撥備佔貸款比率）大升。政策方面，7月以來除了為個人消費貸款補貼利息，再沒有其他針對銀行的刺激政策。內銀基本因素疲弱、政策刺激有限，預期或持續拖累內銀股表現到明年。

不過內地券商國信證券則認為，現時已見到內銀業績下行周期的尾聲。該行指出，當前內銀利潤承壓主要來自淨息差，同時資產質素壓力有增加，預期今年整體內地上市銀行純利增速約為1%。報告指出，內地政策保護銀行淨息差，加上今年5月存款利率下調，預期明年淨息差跌幅有望收窄，推動收入增速回升。同時，現有不良貸款出清，明年有望見到零售貸款不良生成回落的轉折點，預期信貸損失撥備不會拖累淨利潤增長，預期明年內銀收入和利潤增速將會回升。國信證券維持內銀行業「優於大市」的評級，建議可留意較受經濟周期影響的個股，包括招行和重慶農商（3618）。

