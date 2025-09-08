內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳

明報記者 歐陽偉昉

匯豐總結10間內銀表現，中期大部分銀行淨利息收入按季改善，由於基建融資需求提高、零售貸款需求疲弱，帶動國有行貸款增長高於股份行，而淨手續費收入則受惠財富管理推動而好過預期。資產質素方面，上半年企業貸款的不良貸款率企穩，但零售貸款質素則因按揭、信用卡、個人貸款和經營貸款質素惡化拖累，部分銀行加快核銷壞帳，因而提高撥備覆蓋比率。

彭博研究：六大銀行中期純利停滯

今年4月7日恒指見底以來累升28%，期內除了農行股價升三成外，其餘六行均跑輸恒指升幅，中行（3988）和交行（3328）更只有4.48%和5.6%升幅。彭博行業研究指出，六大國有銀行上半年純利停滯，其中工行（1398）、建行（0939）和中行按年下跌，而招行等股份行業績也乏善可陳，雖然利潤壓力有所緩解，但預期仍會持續至2026年。另外部分銀行不良貸款率穩定，但信貸成本（即信貸損失撥備佔貸款比率）大升。政策方面，7月以來除了為個人消費貸款補貼利息，再沒有其他針對銀行的刺激政策。內銀基本因素疲弱、政策刺激有限，預期或持續拖累內銀股表現到明年。

不過內地券商國信證券則認為，現時已見到內銀業績下行周期的尾聲。該行指出，當前內銀利潤承壓主要來自淨息差，同時資產質素壓力有增加，預期今年整體內地上市銀行純利增速約為1%。報告指出，內地政策保護銀行淨息差，加上今年5月存款利率下調，預期明年淨息差跌幅有望收窄，推動收入增速回升。同時，現有不良貸款出清，明年有望見到零售貸款不良生成回落的轉折點，預期信貸損失撥備不會拖累淨利潤增長，預期明年內銀收入和利潤增速將會回升。國信證券維持內銀行業「優於大市」的評級，建議可留意較受經濟周期影響的個股，包括招行和重慶農商（3618）。