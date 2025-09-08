禾賽錄經調整盈利 美股表現標青

撰文 旻晞

值得注意的是，禾賽若成功在港掛牌，亦有機會成為透過「科企專線」遞表上市的首宗案例。因為禾賽於8月31日上載聆訊後資料前，一直未見有上載初步招股文件於港交所，也意味其是經科企專線「秘密」提交上市申請。而是次來港招股，中金、國泰君安國際及招銀國際為聯席保薦人。中證監於上月19日批出禾賽境外上市備案通知書，公司計劃發行不超過5123.6萬股境外股份於港交所上市。

料透過科企專線「秘密」申上市

早前彭博引述消息報道，其在港計劃集資約3億美元，相當於23.4億港元。禾賽2023年2月在美國掛牌，其時以每股ADS發行價19美元發售1000萬股ADS，融資1.9億美元，即大約14.8億港元。而截至上周五禾賽於美股市值大約為271億港元。

說起禾賽，本港投資者可能會記得，禾賽於去年1月被美國國防部列入「在美營運的中國軍事公司實體名單」，儘管禾賽於去年5月提出起訴，挑戰美國國防部的決定，但最終至今年7月11日，美國哥倫比亞特區地方法院裁決，維持美國國防部將禾賽列為「中國涉軍企業」的裁定。而禾賽於7月13日已向美國上訴法院提交上訴通知，對地區法院的裁決提出質疑。而直至目前為止，禾賽仍在有關名單上。禾賽於臨時招股文件指出，無法預測上訴結果，但指明列入名單本身，不會對美國人士的投資活動施加任何法律禁制，亦不會導致公司要從美國退市。

激光雷達一哥 向極氪理想零跑供貨

禾賽旗下激光雷達產品，廣泛應用於配備高級駕駛輔助系統（ADAS）的乘用車或商用車、提供客運及貨運移動服務的自動駕駛車隊、機械人及其他非汽車行業，如自動導引連、自主移動機械人、配送機械人、農業車輛、港口與堆場自動化等廣泛工業應用。簡單來說，其產品便是賦能各機器、汽車、機械人「眼睛」。

而按去年收入計，禾賽為全球最大激光雷達供應商，市佔率17%，年收入2.67億美元；至於去年初率先在港掛牌的速騰聚創（2498）排第三、市佔率14.3%，年收入2.26億美元。截至去年12月，禾賽成為全球首家單月出貨量突破10萬台的雷射雷達公司。截至今年3月底，禾賽於ADAS市場獲得數量最多的量產定點，產品應用於全球22家主機廠的120款車型。禾賽是理想汽車（2015）、吉利（0175）旗下極氪及零跑汽車（9863）等車廠的激光雷達供應商。

按收入分類，集團主要收入來激光雷達，另有少數收益來自氣體感測器，即用遠端檢測甲烷洩漏。而激光雷達又按其應用場景分為ADAS及機械人兩個市場，前者顧名思義是應用於汽車的輔助駕駛系統，後者則指包括自動駕駛車隊，如無人的士、無人卡車的L4級自動駕駛應用，又或是其他機械人如倉儲物流送貨分貨機械人、人形機械人及四足機械人等。而從收入分佈，去年ADAS開始成為禾賽的最大收入來源，去年佔淨收入比例由2023年的37%大升至61%，超越同期機械人的32%。

隨着全球汽車自駕系統愈趨成熟及普及，再加各類型自動機械應用場景需求大增，例如送餐機械人、倉庫物流機械人等等，帶動全球激光雷達行業的規模由2020年的3億美元增加至2024年的16億美元，年複合增長率為57.6%；預計於2029年將進一步增加至171億美元，年複合增長率為61.2%，屬高速增長市場。在市場高速增長帶動下，作為行業龍頭企業的禾賽近年收入亦保持較快增長，財務上亦屬於「跑贏同業」。根據灼識諮詢資料顯示，禾賽於2022年至2024年期間，達到全球激光雷達公司中的最高毛利率和毛利；2024年，是全球首家實現全年利潤（非公認會計準則計量）的激光雷達公司。禾賽上月中公布今年第二季業績，收入按年升53.9%至7.06億元（人民幣，下同）、毛利率按年跌2.6百分點至42.5%；並首次錄得列帳盈利4410萬元，集團聯合創辦人兼行政總裁李一帆透露至2026年，已從9家領先的OEM廠商處獲得了20款車型的大量新設計訂單；又指贏得日本豐田的設計合約，計劃於明年實現量產。

毛利率升 高於行業平均

本欄不下一次提及，為各大車廠提供零部件的供應商，往往「夾在」產業鏈的中層，上方有強大的核心處理器晶片供應商，下方則是各大車廠，毛利率極易受擠壓。而禾賽於往績期間毛利率保持上升，且高於行業平均的水平，或間接說明其產品技術的獨到之處。禾賽一直致力於激光雷達關鍵部件的自主研發。根據灼識諮詢的資料顯示，自2023年起，禾賽已實現業內最高的ASIC整合率，其第四代ASIC整合了決定激光雷達功能和性能的所有7個關鍵部件，包括激光器、探測器、激光驅動器、模擬前端、模數轉換器、數字信號處理器和控制器。根據灼識諮詢資料，仍是業內唯一一家自主研發所有7個關鍵部件的激光雷達公司。

目前禾賽營運兩處生產設施，分別為杭州的赫茲工廠及上海的麥克斯韋全球研發智造中心，用於生產及組裝激光雷達產品。主要量產工廠赫茲工廠於2023年9月投入營運；麥克斯韋全球研發智造中心則於2023年12月開始試營運，作為禾賽的先進研發及智能製造中心，主要專注於新產品設計、測試和校準。

禾賽採取同股不同權結構，A類股可投10票，B類股每股投1票。聯合創辦人李一帆、孫愷及向少卿一致行動人士合計持股20.42%，投票權為71.84%。其餘股東包括小米（1810）、百度（9888）、美團（3690）、高瓴資本、啟明創投、德國博世等等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

