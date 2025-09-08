瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%

在《Money Monday》第476期（去年11月25日出版）封面故事，瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師Sundeep Gantori指出，網景瀏覽器（Netscape browser）在1994年10月面世，標誌着互聯網（internet）時代開啟，當時納指市值僅約1萬億美元，跟着2007年蘋果（美：AAPL）推出首部智能電話iPhone後，進入智能設備（smart device）年代，直至2022年11月30日AI聊天機械人ChatGPT面世前，納指市值已升至約18.5萬億美元。

Gantori當時分析，微軟、Google母企Alphabet、Meta、亞馬遜等「四巨頭」均擁有數以億計用戶平台，近年每年投資數以千億美元於AI基建，為晶片帶來龐大需求，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等龍頭晶片股率先受惠，下一階段「四巨頭」若能在其數以億計用戶平台成功推廣AI收費服務，便可看高一線。

ChatGPT面世不足3年 納指升近倍

上周在瑞銀財富管理主辦的網絡研討會上，Gantori表示，2022年11月30日ChatGPT面世開始便進入AI年代，至今仍不足3年，納指已再升近100%，而上述受惠AI發展的「四巨頭」股價均跑贏納指（見圖），預期未來會繼續由盈利增長引領股價上升。

Gantori預測，今年生成式AI在美國整體經濟的採用率（adoption rate）約10%，即面世逾3年便達到此里程碑，作為比較，電子商貿需要約24年才取得約10%採用率，可見生成式AI進展之快。Gantori續說，目前在美國不同行業中，電腦、數據及網站託管（Computing/Data/Web hosting ）的生成式AI採用率高達約35%，與網站搜尋（Web search ）相若，屬採用率最高的兩大行業。

美股「四巨頭」佔全球AI資本開支逾半

在《Money Monday》第476期封面故事，Gantori指出，雖然「四巨頭」近年大舉投資AI相關基建令資本開支急升，有關投資難以即時便帶來營業額或盈利，不利短期盈利表現，但當「四巨頭」AI業務發展成熟後便會形成強大護城河，由此建立強勁市場地位，可以在未來5至10年把AI此新興科技變現為收入（monetize），其他對手短期內亦難以加入競爭。

Gantori最新預測，今年全球AI資本開支料升67%至約3700億美元，當中，「四巨頭」料佔約58%，中國則佔約15%；明年全球AI資本開支料升33%至約5000億美元，當中逾50%仍來自「四巨頭」。

過去10年納指9月平均跌逾2% 表現最差

雖然具備上述利好因素，惟Gantori亦指出，過去10年納指在9月平均跌逾2%，是12個月份中表現最差的一個月，故投資者對於本月納指可能出現的短期波動亦應該有所準備。

