經濟
封面故事

富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債

【明報專訊】上周五美國公布遠遜預期的就業報告後，美股三大指數道指、標指及納指均下跌，美匯指數亦下挫0.59%，屬近半個月以來最大跌幅。今期封面故事由富達國際基金經理Rick Patel及瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師Sundeep Gantori分析最新形勢。富達國際Patel認為，美國目前新增職位及裁員人數均處於異常低的水平，故若裁員人數日後大幅上升，失業率便會急漲，為了避免上述不利情况出現，市場估計聯儲局下周中便會再減息，而且在未來1年再減息1厘，基於上述預測，Patel現時看好美國5至10年期國債。Gantori則認為，美國人工智能（AI）發展前景仍然亮麗，長遠看好受惠此趨勢的美國科技股。

明報記者 葉創成

一如《Money Monday》近期封面故事的分析，美國勞工市場最新變化繼續成為全球金融市場的焦點，例如根據美國勞工統計局（BLS）上周五發布的就業報告，當地就業市場顯著轉弱，上月非農就業職位只增加2.2萬個，遠低於經濟師預期的7.5萬個，並且較7月輕微向上修訂為7.9萬個的增幅顯著下滑，而6月的非農就業職位更進一步向下修訂至減少1.3萬個，結束了此前連續4年半錄得非農就業職位增長的紀錄。對上一次非農就業職位收縮，已是2020年12月新冠疫情時期（見圖1）。影響所及，上月美國失業率亦上升至4.3%，與7月的4.2%比較屬惡化。

值得留意的是，上月初美國勞工統計局亦公布遠較市場預期差的就業報告，當時初步數據顯示當地在6月只新增7.3萬個就業崗位，而且5月和6月的招聘數據被下調共25.8萬個崗位，加上失業率亦從6月的4.1%上升至7月的4.2%，結果特朗普在數據公布當日便解僱勞工統計局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）。跟着上月下旬，近月一直被特朗普要求減息的聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會發表講話，指當地就業市場風險正上升，似乎為本月中議息會議宣布減息鋪路。

美新職位大減 倘大裁員將令失業率急升

鮑威爾當時在Jackson Hole年會表示：「雖然勞動力市場整體看似平衡，但這種平衡很奇特，源於勞動力供應及需求均顯著放緩，這種不正常情况預示就業面臨下行風險正在上升，一旦這些風險成為現實，可能迅速以裁員人數明顯增加和失業率上升的形式呈現（Overall, while the labor market appears to be in balance, it is a curious kind of balance that results from a marked slowing in both the supply of and demand for workers. This unusual situation suggests that downside risks to employment are rising. And if those risks materialize, they can do so quickly in the form of sharply higher layoffs and rising unemployment.）。」

富達國際基金經理Rick Patel接受訪問時解讀鮑威爾上述講話所反映的美國經濟最新情况，指即使目前當地通脹仍然高於聯儲局2%的政策目標，惟就業市場正處於脆弱的平衡中，日後若裁員人數大幅上升，失業率便會急漲。

富蘭克林鄧普頓料美失業率年底最高4.75%

Patel表示：「美國正處於不正常地低的招聘環境，與此同時，美國現時也沒有大規模的裁員事件，但若出現一些催化劑促使美國企業大規模裁員的話，勞工市場便會迅速惡化。」

事實上，兩星期前出版的《Money Monday》第513期封面故事已引述富蘭克林鄧普頓研究所的預測，美國失業率將由7月的4.2%上升至年底的4.5%至4.75%。

美加關稅推高物價 未來數月通脹料升

除了美國勞工市場已經轉弱外，當地經濟還要面對總統特朗普於7月開始向全球多國加徵「對等關稅」所帶來的衝擊，而且這已反映於7月通脹數據上。被聯儲局視為最重要的通脹指標——剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數，7月的按月升幅維持在0.3%，按年升幅則高達2.9%，是2月以來最高（見圖2）。

M&G英卓投資管理亞洲股票投資聯席主管David Perrett在上期《Money Monday》封面故事分析，美國總統特朗普於7月向多國加徵稅率超高的「對等關稅」後，很多美國公司暫採取觀望態度，而Perrett覺得這些公司一段時間後便會嘗試加價。Patel也同意Perrett上述觀點，指美國7月通脹數據僅反映「對等關稅」部分影響而非全面影響，Patel表示：「加徵關稅會令供應減少，結果令物價上升，而我們還未見到其全面影響。」

美實質薪金料轉跌 不利消費GDP增長

令Patel擔心的是，特朗普於7月加徵「對等關稅」後，美國物價因此上升，而就業市場轉弱卻令薪酬增長放緩，故未來幾個月美國打工仔可能出現非常罕見的實質薪金下跌（即薪酬增長低於通脹）情况，這會為當地消費市場帶來下行壓力，而考慮到消費佔美國GDP比例高達70%，故這也會令美國GDP增長放緩。

Patel強調，根據富達國際的基準情况預測，美國GDP增長在今年餘下時間只會放緩，而非負增長，因此不會出現經濟衰退，但Patel同時亦提醒，需要留意在期內當地通脹上升及消費市場轉弱的情况，以致就業市場惡化程度，Patel就此亦再說一次對美國就業市場現况分析──「美國正處於不正常地低的招聘環境，與此同時，美國現時也沒有大規模的裁員事件，但若出現一些催化劑促使美國企業大規模裁員的話，勞工市場便會迅速惡化。」

美投資級別企業債估值高 擬候低吸

為了避免上述不利情况出現，Patel指市場估計聯儲局下周中便會再減息，在未來1年再減息1厘。可以留意的是，與一個月前比較，美國孳息率曲線現已全面下移（見圖3），反映市場對聯儲局減息預期已全面升溫。Patel認為，在現時市况下，5至10年期美國國債較有投資價值，指其目前估值相對吸引。

由於美國經濟目前面對上述眾多不明朗因素，現時Patel投資當地債券市場時，首選的是風險最低、防守力最強的國債，而非投資級別企業債及高息債券。Patel解釋，在今年餘下時間，假如美國GDP增長放緩的程度比市場預期嚴重，這會令投資級別企業債及高息債券對比國債的孳息率差距擴大，對投資級別企業債及高息債券均屬不利。Patel表示，擬等待上述預測兌現成為現實後，投資級別企業債估值回落及出現更好入市時機後，始會買入。

美經濟不明朗因素多 高息債違約率料升

安聯投資全球固定收益副主管及亞洲固定收益首席投資總監曾錚在《Money Monday》第509期（7月28日出版）封面故事專訪中引述統計數據指出，美國高息債市場1982年以來每年平均債券違約率高達4.5%，而在經濟下行時期違約率更高達雙位數，這是投資高息債須承受的風險。

《Money Monday》請教Patel對美國高息債違約率在是次經濟下行時期料升至哪一水平，Patel表示不作預測，惟強調目前在美國債券市場中，看好國債多於高息債。

「對等關稅」令全球經濟不確定因素增

上周五美國公布遠遜預期的就業報告後，美匯指數下挫0.59%，屬近半個月以來最大跌幅。至於美匯後市走勢，Patel認為要視乎美國此全球最大經濟體與全球其他經濟體的相對表現。Patel指出，參考歷史統計數據，隨着美國GDP增長放緩，其主要貿易伙伴3至6個月後GDP也會增長放緩，惟目前出現「對等關稅」此數十年來未見的因素，因此上述數據是否仍可預測未來幾個月的經濟情况屬未知之數。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕美國國債 美國經濟 美國減息 富達國際基金經理Rick Patel 封面故事

