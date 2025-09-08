明報新聞網
經濟

金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動

【明報專訊】第二屆香港綠色周於今日起開始，金管局副總裁阮國恒於《匯思》撰文指出，金管局於去年推出首階段《香港可持續金融分類目錄》（下稱分類目錄），首階段包括4個行業當中包括發電、交通運輸、建築及廢物處理，現就推出第二階段2A部分的分類目錄原型作公眾諮詢，擬加入製造業及資訊及通訊科技業（ICT）兩個新行業，並擬加入「轉型活動」及「適應氣候變化」。金管局助理總裁（銀行政策）陳羿稱，分類目錄第2A階段的諮詢於今日起展開1個月諮詢，同時開始籌備擴展第2B階段。

第二屆香港綠色周今起開始

阮國恒指出，去年推出首階段的分類目錄為業界提供評估工具，釋除「漂綠」的憂慮，從而促進更多資金流向綠色及可持續活動，金管局亦喜見個別銀行和企業率先應用，現於第2A階段擴大分類目錄以涵蓋更多活動，並包括「轉型活動 」。他提到，若分類目標的第2A階段落實，其所涵蓋的行業數目由4個增至6個，當中包括的經濟活動亦由12項增至25項。

陳羿續指出，去年推出首階段分類目錄時，納入發電、交通運輸、建築和廢物處理等行業，因該4個行業的碳排放量已佔本港碳排放約九成，另上述行業亦屬受投資者青睞的投資項目。

他續指出，第2A階段擬加入的兩個行業，包括製造業及ICT，而製造業之下新增的經濟活動聚焦在氫能及鋁生產相關，他解釋這亦屬受歡迎的投資項目，在內地屬頗大的項目。

至於擬加入「轉型活動」，陳羿解釋是指現時未符合的「綠色」定義，當中亦細分成兩種分類，其中一種為「轉型活動」為最終會與「綠色」定義接軌，而另一種未必會與「綠色」定義接軌、但於短時間內顯著地減排，但其亦屬「轉型活動」。另他補充，「轉型活動」不適用於新發展的活動，如不適用於新的製造線。

冀促進資金流向「適應氣候變化」

阮國恒續指出，另一新增類別「適應氣候變化」，旨在促進資金流向相關適應項目。陳羿補充，「適應氣候變化」類別的目的為已知氣候變化的負面影響，從而去應對，而金管局亦參照區內極端天氣情况如水災等去設立。陳羿亦稱，金管局同時亦開展籌備第2B階段，希望將分類項目擴展至其他項目，如曾有銀行向金管局表示鋼鐵及水泥製造，亦需要可持續融資去發展。

MPF保持分散投資 專注長線回報
MPF保持分散投資 專注長線回報