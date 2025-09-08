明報新聞網
經濟

的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬

【明報專訊】的士車隊投入服務僅一個月，已爆出不少爭議，如車隊司機私下組「隊中隊」接單、網約車合法化立法建議等，令市場質疑的士車隊發展前景。雖然問題多多，但仍有人夤夜趕科場，本報發現，原由GoGoX（2246）、城市汽車等合資營運的CMG Fleet Management Limited（下稱CMG Fleet）所經營的 「Amigo」車隊，於臨近獲得政府發牌前（已於7月底獲發牌），在7月1日突向上市公司地平線（9660）旗下全資附屬「Horizon Together（下稱Horizon）」發行了3500萬港元的可換股票據，並於7月2日向Horizon 按每股約3.23元，率先配發155萬股優先股。

對於車隊臨近發牌引入新股東，本報就此經電郵向負責營運車隊的各方包括GoGoX、Amigo/CMG Fleet及地平線查詢，包括地平線投資本港車隊的原因、雙方合作契機，以及Amigo引入新投資者或股東的原因等，但截稿前未獲回覆。

運輸署：已接獲股東變更通知

運輸署則回覆本報指出，的士車隊牌照條件中訂明，持牌人如有股權變動，須事先通知運輸署長，並提供所有必要的詳細資料。就有關股東變更的事宜，CMG Fleet已於今年較早前通知運輸署長。該署又指，根據法定要求及車隊牌照的條款和條件，每支的士車隊的持牌人或其中一個股東必須擁有不少於最低車隊規模10%的車隊的士，並須向運輸署提交營運報表及經審計的年度財務報表，以確保車隊持牌人維持適當且具效率的的士車隊服務。

事實上，因牌照條件對無論車隊規模、車齡，甚至車內監控設備等都有要求，令營運商投資成本急升，但目前車隊整體規模多仍未達標，車輛及司機招募不足，發生有單無人接等問題，相信都會影響車隊持續經營問題或意向。

不過今次投資「Amigo」車隊的地平線來頭不小，公司是內地高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案供應商，在2024年10月在港掛牌，上市前投資者粒粒皆星，包括上汽、高瓴、雲鋒基金、比亞迪（1211）、寧德時代（3750）等等。

地平線業務向來燒錢，上市集資54億元後，隨着年初機械人概念炒作，公司在今年6月趁高配股再籌52.17億元，而集團中期虧損52.33億元人民幣，經調整虧損淨額13.33億元人民幣。

明報記者 方楚茵

MPF保持分散投資 專注長線回報
MPF保持分散投資 專注長線回報