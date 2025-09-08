月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源

明報記者 黃志偉、邱潤青

數據亦印證行業低潮並非偶然。政府統計處資料顯示，「麵包、糕餅、糖果及餅乾」類別去年零售銷貨價值為80.93億元，按年下跌14.2%，為2011年以來新低。與2018年高峰的121.76億元相比，6年間蒸發逾三成。即使在疫情最嚴峻的2020至2022年，相關銷售仍能維持在97億至98億元水平，顯示近年跌勢更為明顯。

去年9月麵包糕餅銷售已較高峰跌39%

儘管中秋節向來被視為餅店「黃金檔期」，但去年9月「麵包、糕餅、糖果及餅乾」的銷貨價值按年跌14.7%至11.47億元，較2018年9月的18.72億元大跌近39%。今年7月臨時數據則顯示，銷貨價值進一步下滑15.5%至4.36億元，已連跌六個月。若撇除1至2月農曆新年月份不同的「錯位」效應，自2023年9月以來，相關銷售持續錄按年跌幅。

事實上，銷情低迷促使業者重新審視經營模式。聖安娜便嘗試進軍「兩餸飯」市場，在太子新店推出韓式菜式，包括泡菜煎餅、醬炸雞塊等，定價68元，新張期有優惠價。值得留意的是，該店舖前身正是大班的分店，反映着傳統餅店走下坡之際，餐飲市場亦正在轉向。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，傳統餅店逐漸失去年輕一代青睞，尤其是月餅市場按年萎縮，而且不少市民對傳統月餅所引致的健康問題有所關注，以及中秋食月餅的傳統文化漸漸被人遺忘。再者，部分市民選擇北上到深圳或大灣區購買月餅回港過節，本地生產的月餅銷售因此受壓。他續稱，過往顧客會購買月餅作送禮用途，但經濟仍未回復，整體消費力弱，送禮的月餅也隨之減少，故預料今年月餅銷情不容樂觀，亦難以幫到餅店生意回暖。

黃家和倡傳統餅店產品變陣 用社媒宣傳

黃家和補充，由於月餅是「一門賺錢」的產品，香港有不少餅店甚至酒樓、食店推出自家製造月餅，或找些本地或內地製造月餅工場在中秋期間推出月餅，冀增加生意。然而，近年銷量逐漸減少，不少餅店出現滯銷，剩下來的月餅要找辦法處理或當禮品送給弱勢社群，甚至無可奈何之下要毁掉，變成得不償失，甚至虧本，這也令到一些餅店近期索性不賣月餅。他認為，傳統的餅店需要改變產品種類結構，要有噱頭，也要在不同渠道包括社交媒體宣傳，才可免被淘汰。

學者：內地經濟放緩影響 月餅需求遠遜以往

經濟學者李兆波指出，高價麵包及西餅屬非必需品，消費者除了可在本地購買，還能透過網購或跨境到深圳選購，令部分消費未必完全反映在本港統計數據內。至於月餅銷情，他認為港產月餅雖品質不俗，但受內地經濟放緩影響，需求遠不如前。疫情前，中秋前一個月知名品牌往往已「斷貨」，如今供應充足，反映市場轉淡。不過，他提醒，月餅只屬整體「麵包、糕餅、糖果及餅乾」類別的一環，難以單憑其表現判斷整體市况。