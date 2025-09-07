開發商爭建數據中心 美電網連接需求飈

美電力需求近年按年增長約2%

據美國能源信息署（EIA）資料，美國電力需求走勢自2000起20年間大致平穩，近年卻以按年約2%步伐增長。《華爾街日報》歸因於AI熱潮，因生成式AI平台耗電量甚大，如在ChatGPT一項搜尋，耗電量為谷歌一般搜尋的至少10倍。

涵蓋11個州份的美國電力公司（美：AEP），以及Sempra（美：SRE）旗下得州輸電公司Oncor，均收到大量連接到電網的請求，許多請求是來自數據中心，這些請求合計需要近400吉瓦（gigawatts）電力，為天文數字，相當於美國7月電力高峰期時本土48州兩日的電力需求一半以上。以目前電力系統高峰期，一般客戶最多需要電力31吉瓦，工業公司則請求電力約19吉瓦，數據中心請求的電力，則高達約186吉瓦。

電力公司建太多電廠電纜

其他客戶或承受基建成本

《華爾街日報》解釋，由於連接電網隨時需時數年，開發商通常同時考慮多個地點建設大型數據中心，故一邊尋找地點，一邊向電力公司發出連接電網的請求，有時一次過發出數個請求，令請求數字可能膨脹2至4倍。該報指出，大型公共電力委員會（Large Public Power Council）主席Tom Falcon質疑，很多請求屬實，但不知有多少是真。

《華爾街日報》認為，電力公司視AI為龐大商機，但亦明白許多數據中心項目未必成真。該報指出，電力公司不想冒險建設太多電廠或電纜，若科網公司最終毋須這麼多電力，其他客戶或須承受基建成本。據勞工部數據，去年美國電力價格已按年升5.5%，升幅超過通脹。

