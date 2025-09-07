華重AI應用美追求AGI 勝負難料

明報記者 鄭智文

美國自AI龍頭OpenAI旗下生成式人工智能ChatGPT面世以來，AGI成為矽谷熱話，吸引無數資金追逐，其他科網龍頭如谷歌、全球首富馬斯克旗下xAI等都視AGI為目標，寄望創造出能與人類能力並肩或超越人類能力的人工智能系統，惟AGI的準確定義、實現日期等，仍莫衷一是。

國家主席習近平：AI發展須「突出應用導向」

在這場科技競賽中，AGI願景已獲美國政界重視。美中經濟暨安全檢討委員會去年11月發表報告，將AGI與第二次世界大戰時開發核彈的「曼克頓計劃」類比，建議國會成立並資助一個類似曼克頓計劃的項目，以獲得AGI能力；並為領先的AI、雲端計算、數據中心公司等提供資金，推動既定政策，確保政策步伐、規模均符合美國AGI領導地位的目標。

與此同時，中國卻似乎與美國分道而行，少談AGI，多講應用當前的AI技術。今年4月，國家主席習近平強調，中央政府重視AI發展，並須「突出應用導向」，推進科技創新、產業發展、賦能應用。

WSJ：兩國倘賭輸 將大幅落後對方

《華爾街日報》評論，兩國AI願景不同，正是賭注龐大的對壘。若中國賭錯，則會在本世紀最重要技術中遠遠落後於美國；若AGI繼續遙不可及，中國則有機會搶先好好應用當前AI技術，並普及至世界各地。白宮國家安全委員會前中國與台灣事務高級主任Julian Gewirtz表示，面對具備重大影響力的人工智能應用，中國不視之為未來理論，而是此時此地利用的東西。

中國社會各處已應用本土AI模型

目前中國本土AI模型已應用在社會各處，如華為雲盤古大模型加快氣象預測1萬倍、深圳公安在視頻巡邏中引入AI大模型技術等，連養豬業亦正利用AI技術，監測豬隻健康。今年4月，清華大學成立人工智能醫院，料有42名AI醫生線上坐診，避過現實排隊候診的煩惱。

《華爾街日報》認為，儘管美國科網企業亦有應用當前AI技術，如谷歌於旗下Pixel手機系列加入實時翻譯功能，美國諮詢公司亦用AI建立PowerPoint文稿及為客戶摘錄內容等，但畢竟美國是任由科技界自行發展，而中國政府則傾力實現願景，如今年1月國家大基金三期牽頭設立國家人工智慧基金，總規模高達600.6億元人民幣。

谷歌前CEO：矽谷疏遠大眾 未善用已有科技

谷歌前行政總統施密特（Eric Schmidt）及其辦公室中國和人工智能主管Selina Xu在《紐約時報》合寫文章， 批評現時矽谷只顧追尋AI或AGI，但目前未知到底AGI何時來臨，同時舊金山灣區外的人卻對AGI一無所知。文章提到，中國科學家及官員不如美方精通AGI，但中國國務院總理李强最近表明，要將AI與實體經濟深度融合。兩名作者憂慮，矽谷過於執著此一目標，疏遠大眾，錯過重大機會，未能善用眼前已有的科技，最終可能落後於中國。

文章稱，當矽谷科技專家警告AI或帶來末日，中國企業卻忙於將AI融入微信、醫院、電動車、家具等，難怪中國人對AI較樂觀。文章引述益普索（Ipsos）調查，指出在中國逾四分之三的受訪成年人表示，AI已深遠改變他們過去過去3至5年間的日常生活，數字冠絕全球，更是美國人同樣比例的2倍；Edelman Trust Barometer另有調查指出，只有32%美國人表示相信AI，中國則有72%人相信AI。

自美國封鎖先進晶片出口至中國後，令中國難以靠科技與美國並駕齊驅，但深度求索（DeepSeek）以次級圖形處理器（GPU）及專家混集架構（MoE）突圍而出，震驚外界。《華爾街日報》分析，受制於晶片出口限制，中國AI公司很難與美國科網巨頭正面交鋒，只能另闢蹊徑。

學者：華選擇合理 美教育體系佔優

佐治華盛頓大學助理教授Jeffrey Ding指出，由於中國未知追求AI規模是否有相應回報，其目前選擇反而顯得合理。他認為，中國讓身為科技領袖的美國付出探索科技的成本，自己則嘗試緊貼在後，或不斷改進兼落實技術。

他又提到，回顧互聯網經歷過科網股泡沫爆破及多年發展，才塑造出全球的互聯網實體，AI領域或需數十年才知勝負誰屬。不過，Jeffrey Ding暫對美國看高一線，認為美方在利用新科技方面仍較中方有重要優勢，包括美國精英大學外的博雅教育體系，有助普及科技知識。他相信若美國能維持此項優勢，最終仍很有可能擊敗中國。

