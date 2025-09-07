港股氣氛暢旺 4企配股集資

【明報專訊】近期港股市場氣氛暢旺，嘉進投資（0310）、吉星新能源（3395）、弘海高新（0065）及金石控股（1943）配售集資。嘉進投資公布，以每股9仙配售5億股新股集資4500萬元，淨集資4200萬元，用於投資收購、贖回可換股票據及營運資金。配售價較3月28日收市價0.1元折讓10%。完成後，原大股東兼非執行董事劉高原夫婦及旗下公司持股由26.44%，攤薄至5.16%。
吉星新能源以每股0.33元向獨立第三方配售近1289.13萬股新股，集資約425.41萬元作營運資金。每股配售價較上周五收市價0.35元折讓5.71%。另弘海高新以每股0.4元，較上周五收市價0.47元折讓18.7%，配售4092萬股，淨集資1610萬元，以物色採礦業潛在投資機會等。金石控股集資最多，較上周五收市價0.77元折讓19.87%，以每股0.617元配售1.5億股，淨集資9102萬元，當中6700萬元用於發展，餘額作營運資金。大股東曾婧雯持股由75%攤薄至65.22%。
希教供股計劃獲64.9%認購
至於供股的希教國際（1765）每12股供1股、每股供股價0.2元，淨集資近1.36億元的計劃只獲64.9%認購，餘下35.1%供股股份由希望教育等承購。