明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股氣氛暢旺 4企配股集資

【明報專訊】近期港股市場氣氛暢旺，嘉進投資（0310）、吉星新能源（3395）、弘海高新（0065）及金石控股（1943）配售集資。嘉進投資公布，以每股9仙配售5億股新股集資4500萬元，淨集資4200萬元，用於投資收購、贖回可換股票據及營運資金。配售價較3月28日收市價0.1元折讓10%。完成後，原大股東兼非執行董事劉高原夫婦及旗下公司持股由26.44%，攤薄至5.16%。

吉星新能源以每股0.33元向獨立第三方配售近1289.13萬股新股，集資約425.41萬元作營運資金。每股配售價較上周五收市價0.35元折讓5.71%。另弘海高新以每股0.4元，較上周五收市價0.47元折讓18.7%，配售4092萬股，淨集資1610萬元，以物色採礦業潛在投資機會等。金石控股集資最多，較上周五收市價0.77元折讓19.87%，以每股0.617元配售1.5億股，淨集資9102萬元，當中6700萬元用於發展，餘額作營運資金。大股東曾婧雯持股由75%攤薄至65.22%。

希教供股計劃獲64.9%認購

至於供股的希教國際（1765）每12股供1股、每股供股價0.2元，淨集資近1.36億元的計劃只獲64.9%認購，餘下35.1%供股股份由希望教育等承購。

相關字詞﹕希教國際 金石控股 弘海高新 吉星新能源 嘉進投資

上 / 下一篇新聞