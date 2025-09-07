數碼港：培育企業融資逾462億

1年新增7家上市公司 兩家獨角獸企業

陳細明表示，數碼港過往一年內就新增7家上市公司及兩家獨角獸企業，並吸引近30家海內外上市企業、獨角獸及準獨角獸企業落戶，更有企業落戶半年後在港上市。港內匯聚逾2200家初創企業及科技公司，至今已培育及支持11家上市公司及10家獨角獸企業，累計融資超過462億元。數碼港過去一年更吸引20多家上市企業、獨角獸及準獨角獸企業落戶，連同超過440家企業進駐園區，其中21%企業來自內地或海外，超過30%園區企業創辦人來自26個國家及地區。

參與是次論壇的27家領航企業中，上市企業的總市值超過2808億元，獨角獸及準獨角獸的估值亦超過883億元。其中七成企業在過去一年內加入數碼港發展國際或區域總部。這些企業在港已經或計劃投資約30億元，已經或計劃開設逾700個研發及業務發展職位，部分企業正籌備在港上巿。