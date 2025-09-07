明報新聞網
經濟

數碼港：培育企業融資逾462億

【明報專訊】數碼港昨舉辦「領航企業高峰論壇」，主席陳細明表示，已培育支持的上市公司及獨角獸融資逾462億元。進駐園區企業有21%來自內地或海外。數碼港為企業對接逾400家本地大型企業、政府機構、環球投資者、龍頭科技企業及國際專業服務公司，並在港促成業務和融資總額逾6.24億元，並把業務拓展至中東、東盟等「一帶一路」市場，以及歐、美、澳、非洲及中亞。昨日論壇上，匯聚27家落戶數碼港的領先科技企業，吸引逾200名業界領袖參與。創新科技及工業局長孫東致辭表示，數碼港通過種子基金支持逾1000個創新項目的研發及轉化應用，培育超過1400家初創企業。

1年新增7家上市公司 兩家獨角獸企業

陳細明表示，數碼港過往一年內就新增7家上市公司及兩家獨角獸企業，並吸引近30家海內外上市企業、獨角獸及準獨角獸企業落戶，更有企業落戶半年後在港上市。港內匯聚逾2200家初創企業及科技公司，至今已培育及支持11家上市公司及10家獨角獸企業，累計融資超過462億元。數碼港過去一年更吸引20多家上市企業、獨角獸及準獨角獸企業落戶，連同超過440家企業進駐園區，其中21%企業來自內地或海外，超過30%園區企業創辦人來自26個國家及地區。

參與是次論壇的27家領航企業中，上市企業的總市值超過2808億元，獨角獸及準獨角獸的估值亦超過883億元。其中七成企業在過去一年內加入數碼港發展國際或區域總部。這些企業在港已經或計劃投資約30億元，已經或計劃開設逾700個研發及業務發展職位，部分企業正籌備在港上巿。

相關字詞﹕孫東 陳細明 數碼港

