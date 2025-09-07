海德園首輪沽84伙 套現7.25億

昨日開售的柴灣海德園1期，挾逾20年柴灣住宅新供應、以及貼市價開盤，在開售前收約4000票，項目昨日正式開售，並分組進行揀樓，氣氛良好。發展商表示，昨日售出84伙，套現約7.25億元。

壹沐暫收500票 超購逾5倍

恒地上周突擊推出位於土瓜灣的舊契項目壹沐，樓花期20個月，首批價單共81伙，折實均呎17,988元，1房單位折實價456.3萬元入場。項目於昨日對外開放示範單位供參觀。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民昨日出席活動時表示，壹沐單日約有近1500人次參觀，暫錄得約500票登記。若以首張價單81伙計，超額認購逾5倍。市場人士估計，料發展商將於短期內加推及公布銷售安排。

凱柏峰系列沽17伙 套現逾8700萬

另新盤餘貨銷情亦佳，由信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨日再沽出17伙，套現逾8700萬元，最高成交總價及呎價單位為1A座62樓E室，實用453方呎，兩房間隔，連347呎天台，成交價804.35萬元，呎價17,756元。另項目再錄大手客入市，有投資者斥逾1600萬元購入3伙一房單位作收租之用。凱柏峰系列自現樓重推後沽出781伙，銷售金額逾50億元；全盤累計售出1626伙，總銷售金額逾122億元。

香港仔中心兩房450萬易手

低息效應下，帶動用家入市。港置高級聯席董事郭詠詩表示，香港仔中心最新錄兩房戶成交，單位為J座港興閣高層02室，實用451方呎，原業主最初叫價480萬元，放盤一年多後獲區內分支客垂青，睇樓一次後便向業主洽購，議價後減價30萬元或約6%，以450萬元成交，實呎9978元。原業主2000年10月以85萬元購入單位，持貨約25年，轉手帳面獲利約365萬元，單位升值約4.3倍。

[香港地產]