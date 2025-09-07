特朗普：下任聯儲局主席3選1

稱差不多確定誰會當選

特朗普表示，自己差不多確定誰會當選聯儲局主席，但仍需要面試有關人選。3名有力競爭者中，哈塞特曾被視為有分寸的右傾經濟學家，是特朗普在經濟議題上的重要助手，更曾被指目前最可能在明年接替鮑威爾擔任聯儲局主席。

哈塞特上月曾公開表示贊同特朗普對聯儲局的批評，他指聯儲局是獨立機構，但在去年總統大選前該局曾減息，最近又以關稅帶來的通脹風險為由按兵不動，受到特朗普批評也是「理所當然」。

同時，特朗普政府也在持續介入聯儲局理事的佈局，消息指美國司法部已對早前遭特朗普「解僱」的聯儲局理事庫克（Lisa Cook）展開刑事調查，並發出傳票，以調查她是否在抵押貸款申請中提交虛假資訊，庫克方面則否認相關指控。上周五美媒CNBC引述消息稱，在針對庫克的抵押貸款欺詐指控的相關調查中，司法部已採取額外措施，惟報道未披露進一步詳情。