特朗普：下任聯儲局主席3選1

【明報專訊】美國聯儲局人事爭議持續，美國總統特朗普除繼續炮轟現任聯儲局主席鮑威爾，也開始佈局下任主席人選，他當地時間上周五宣布下任聯儲局主席「決賽圈」人選，分別是白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、現任聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）及聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）。
稱差不多確定誰會當選
特朗普表示，自己差不多確定誰會當選聯儲局主席，但仍需要面試有關人選。3名有力競爭者中，哈塞特曾被視為有分寸的右傾經濟學家，是特朗普在經濟議題上的重要助手，更曾被指目前最可能在明年接替鮑威爾擔任聯儲局主席。
哈塞特上月曾公開表示贊同特朗普對聯儲局的批評，他指聯儲局是獨立機構，但在去年總統大選前該局曾減息，最近又以關稅帶來的通脹風險為由按兵不動，受到特朗普批評也是「理所當然」。
同時，特朗普政府也在持續介入聯儲局理事的佈局，消息指美國司法部已對早前遭特朗普「解僱」的聯儲局理事庫克（Lisa Cook）展開刑事調查，並發出傳票，以調查她是否在抵押貸款申請中提交虛假資訊，庫克方面則否認相關指控。上周五美媒CNBC引述消息稱，在針對庫克的抵押貸款欺詐指控的相關調查中，司法部已採取額外措施，惟報道未披露進一步詳情。