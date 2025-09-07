減息預期升溫 金價新高美匯偏軟 道指高開後顯著下跌 受累摩通Nvidia挫3%

明報記者 楊括

美股三大指數上周五高開低走，道指收報45,400點，跌220點，跌幅0.48%。標普500指數收報6481點，跌20點或0.32%。納指收報21,700點，跌7點或0.03%。全周計，道指累跌0.3%，標普500指數及納指分別升逾0.3%及1.1%。銀行及金融股受累於減息預期對利潤造成影響，表現偏軟（見表1）；金礦股則隨金價向上走高，龍頭紐蒙特（美：NEM）今年至今更已升逾倍（見表2）。

金礦股隨金價走高 龍頭紐蒙特今年股價倍升

個股方面，Lululemon（美：LULU）因盈利遜預期，股價挫18%。半導體大廠博通（美：AVGO）據報助OpenAI生產AI晶片，曾彈逾13%，創新高，收市仍升逾9%，報334.89美元，公司預計2026財年人工智能收入增長將大幅改善。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市升逾3%，董事會向行政總裁馬斯克提出一項新的薪酬協議，潛在價值約1萬億美元。

此外，港股ADR個別發展。友邦（1299）ADR比本港上周五收市價升1%，折合報72.4港元。匯控（0005）、港交所（0388）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）ADR靠穩。美團（3690）、小米（1810）、工行（1398）、建行（0939）、平保（2318）ADR偏軟。

OPEC+料達增產協議 布油紐油跌逾2%

另一邊廂，美匯指數跌穿98水平，曾低見97.43，跌0.8%，見6周新低。10年期美債息跌至4.088厘，跌8.8個基點，為約5個月新低。同時，避險情緒升溫下，資金加速流入黃金，現貨金價見每盎司3600.2美元，創新高，收報3586美元水平、升1.2%。紐約期金收報3653.3美元，升46.6美元，升幅約1.3%。

油價方面，國際油價連續3日低收，因早前市傳沙特正催促OPEC+成員增產保市佔，市場預期即將會議上達成進一步增產協議，做法料令原有供應過剩壓力加大。倫敦布蘭特期油收報每桶65.5美元，跌2.2%；紐約期油收報61.87美元，跌2.5%。