CCL按周跌0.73% 近兩月企穩逾137點

中原研究部高級聯席董事楊明儀認為，中美關係稍為緩和，股市做好，新盤銷售不俗，加上有銀行推按揭優惠，吸引部分買家入市平價優質筍盤，今周CCL雖回軟，但連續7周企穩137點以上爭持，最高138.84點，最低137.1點，近5周CCL持續一周升一周跌，交錯出現，樓價呈反覆格局。

楊明儀又指出，一手新盤魚貫推售，二手樓價上升動力受阻，憧憬9月中美國重啟減息及《施政報告》有利好樓市政策，屆時樓價或會有突破，展望CCL上試今年初139.25點高位，現時相差2.15點或1.57%。

分析：憧憬美減息 或試年初高位

至於今年CCL暫累跌0.39%，指數較今年3月《財政預算案》前134.89點低位升1.64%，較去年9月首次減息前135.86點低位升0.91%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.35%。另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.86點，按周跌0.91%。CCL（中小型單位）報137.39點，按周跌0.84%。

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市區新盤搶佔市場焦點，加上正值開學周，以及早前不少買家偷步入市，令盤源消耗，全港50個指標屋苑共錄1215組客戶本周末預約睇樓，較上周末1230組減少1.2%。