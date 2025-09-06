明報新聞網
經濟

香港地產

尚柏一房350萬沽 11個月炒貴23%

【明報專訊】本港二手樓價近月重拾升勢，除啟德天璽‧天外，去年低價開售的元朗半新盤尚柏，亦屢錄短炒獲利個案。中原副區域營業經理王勤學表示，尚柏中層C室，實用312方呎1房間隔，原業主去年10月284.3萬元一手買入，近月以350萬元放售，並零議價沽出、實呎11,218元，持貨約11個月，帳面獲利65.7萬元或23%，料為屋苑累錄約16宗短炒成交中獲利幅度最高個案。

景明苑兩房綠表37年升逾13倍

有長情居屋業主沽貨勁賺離場。美聯分行高級分區營業經理林健偉表示，將軍澳景明苑暉景閣高層8室，實用面積401方呎，兩房間隔，獲綠表買家以約329.8萬元承接，實呎8224元。 原業主1988年3月以約22.9萬元向房委會一手購入，持貨約37年，帳面獲利約306.9萬元或逾13倍。

利希慎基金總裁1980萬沽慧景園

此外，由曾任高盛（亞洲）執行董事及花旗私人銀行董事總經理及主管、現為利希慎基金總裁何宗慈持有的大坑慧景園3座高層單位，實用1011方呎，3房1套連一車位，以1980萬元易手，實呎19,585元；何氏1999年5月778萬元購入，持貨約26年，帳面獲利1202萬元或1.5倍。美聯物業高級分區營業經理陳凱廸表示，西半山干德道帝豪閣C座中層3室，實用1002方呎，3房1套連儲物房間隔，獲同區換樓客以1498萬元承接，實呎約14,950元；原業主1997年約1085萬元購入，持貨約28年，帳面獲利約413萬元或約38%。

另外，市場再錄租客轉租為買個案，中原地產分區經理吳日榮表示，大埔天鑽12座高層H室，實用761方呎，3房1套連工人房，獲內地專才以890萬元承接，實呎11,695元。原業主2019年973萬元一手購入，持貨約6年，帳蝕約83萬元或8.5%，若連使費計實蝕約130萬元或約13%。美聯物業區域營業董事梁浩文表示，屯門南浪海灣3座高層E室，實用524方呎兩房間隔，獲區內首置客以583萬元承接，實呎約11,125元；原業主2017年10月585萬元購入，持貨約8年，帳蝕約2萬元或不足1%，連使費料實蝕約31萬元或5%。

