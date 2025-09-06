康臣葯業主席安猛 8140萬購海璇4房戶

此外，海璇1B期昨日亦以招標形式售出5座9樓B室，實用1488方呎，4房雙套連工作間間隔，連車位以6279.36萬元售出、實呎4.22萬元，買家成交期720日及可提前入住，為項目9月首宗一手成交。此外，買家可獲印花稅直送4.25%、家庭現金回贈1.25%等優惠。

帝滙豪庭破3個月冰封 6350萬沽4房

另外，恒地（0012）旗下已屆現樓的西半山羅便臣道帝滙豪庭，相隔3個月後再錄一手成交，最新透過招標售出21樓A室，實用1735方呎4房間隔，成交價6350.1萬元、實呎3.66萬元。永義（1218）旗下已屆現樓的九龍塘延文禮士道雋睿，據成交紀錄冊顯示，最新招標售出第1座8樓A、B室，單日吸金9238萬元；相關單位實用分別為1525及1513方呎，同屬4房設計連平台及天台特色戶，成交價分別4500萬及4738萬元，實呎2.95萬至3.13萬元，買家成交期均為30日，市場估計有機會由同一組客戶購入。

凱柏峰昨再沽10伙 吸金7600萬

至於信置（0083）及港鐵（0066）等合作、已屬現樓的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨日再沽出10伙、套現逾7600萬元，最高成交價、呎價單位位於3A座46樓B室，為實用面積719方呎3房戶，成交價1252.7萬元、實呎1.74萬元。凱柏峰系列自7月現樓重推後，已沽出764伙，而全盤2022年6月開售至今則累沽1609伙，佔全盤單位總數1880伙86%，總銷售金額逾121億元。新世界（0017）牽頭發展、樓花期約15個月的黃竹坑港島南岸滶晨系列，昨再沽出7伙，套現逾1.38億元，其中1A座5樓P3室，實用952方呎，3房1套及工作間間隔，獲內地專才2690.6萬元購入，呎價28,263元。