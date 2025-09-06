明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

康臣葯業主席安猛 8140萬購海璇4房戶

【明報專訊】樓市氣氛持續向好，再有名人大額入市新盤，其中已屆現樓、新地（0016）同系北角豪宅海璇1B期，上月以招標形式售出5座高層戶，實用1602方呎，4房雙套間隔，連一車位以逾8140萬元沽出，呎價約50,815元。該單位買家身分終曝光，登記買家為安猛（AN MENG），名字與康臣葯業 （1681） 董事局主席兼總裁安猛名字相同，料為同一人。

此外，海璇1B期昨日亦以招標形式售出5座9樓B室，實用1488方呎，4房雙套連工作間間隔，連車位以6279.36萬元售出、實呎4.22萬元，買家成交期720日及可提前入住，為項目9月首宗一手成交。此外，買家可獲印花稅直送4.25%、家庭現金回贈1.25%等優惠。

帝滙豪庭破3個月冰封 6350萬沽4房

另外，恒地（0012）旗下已屆現樓的西半山羅便臣道帝滙豪庭，相隔3個月後再錄一手成交，最新透過招標售出21樓A室，實用1735方呎4房間隔，成交價6350.1萬元、實呎3.66萬元。永義（1218）旗下已屆現樓的九龍塘延文禮士道雋睿，據成交紀錄冊顯示，最新招標售出第1座8樓A、B室，單日吸金9238萬元；相關單位實用分別為1525及1513方呎，同屬4房設計連平台及天台特色戶，成交價分別4500萬及4738萬元，實呎2.95萬至3.13萬元，買家成交期均為30日，市場估計有機會由同一組客戶購入。

凱柏峰昨再沽10伙 吸金7600萬

至於信置（0083）及港鐵（0066）等合作、已屬現樓的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨日再沽出10伙、套現逾7600萬元，最高成交價、呎價單位位於3A座46樓B室，為實用面積719方呎3房戶，成交價1252.7萬元、實呎1.74萬元。凱柏峰系列自7月現樓重推後，已沽出764伙，而全盤2022年6月開售至今則累沽1609伙，佔全盤單位總數1880伙86%，總銷售金額逾121億元。新世界（0017）牽頭發展、樓花期約15個月的黃竹坑港島南岸滶晨系列，昨再沽出7伙，套現逾1.38億元，其中1A座5樓P3室，實用952方呎，3房1套及工作間間隔，獲內地專才2690.6萬元購入，呎價28,263元。

相關字詞﹕安猛 康臣葯業 新世界 滶晨系列 新地 永義 信置 凱柏峰系列 帝滙豪庭 海璇

上 / 下一篇新聞