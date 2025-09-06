明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

英皇楊政龍：與銀行就債務作友善對話 the MVP上樓書涉117伙 擬本月推售

【明報專訊】市場憧憬9月新一份《施政報告》，將有利好樓市措施出台，加上美國聯儲局有機會減息，一眾發展商趁勢加快推盤。其中樓花期約1年、英皇國際（0163）旗下位於西半山般咸道重建項目昨正式命名為「the MVP」後，並隨即上載樓書。項目提供117伙，示範單位今日起接受預約參觀，最快日內公布銷售安排，擬本月開售。對於英皇近日面對債務違約問題，英皇國際（0163）副主席楊政龍表示，集團一直與銀行展開友善對話，一切順利進行，但未有透露重組計劃詳情。

明報記者 趙頌明

翻查資料，英皇2023年底起積極賣樓，旗下香港仔澄天、跑馬地One Jardine's Lookout、西半山摩羅廟街半山捌號、南區壽臣山15號（與其他發展商合作發展）、屯門畔海等5個項目，合共售逾270伙，估計吸金總額逾47億元。可留意的是，One Jardine's Lookout去年9月開售，首推50伙折實均呎1.79萬元，較同區對上一個新盤THE ASTER於2023年初的開售呎價2.8萬元低逾三成，而項目當年首日以價單形式推售85伙，開售約4小時全數售出，並獲西餅客斥資逾8900萬元購入12伙，全盤共123伙於開售兩個月內沽清。

近兩年沽逾270伙 吸金逾47億

出租物業方面，去年起招租的中環半山奧卑利街28號The Unit Soho，提供69伙，現僅餘兩伙一房及三伙兩房單位待租，出租率逾九成，平均實用呎租由去年招租時約82元，升至今年約100元水平，升幅逾兩成，而個別單位呎租更高見120元。

the MVP標準戶454呎起 兩三房佔九成

至於即將推售的「the MVP」，提供117伙，包括兩房至四房，標準單位實用由454至1469方呎，其中兩房至三房佔約九成；另設7伙特色戶，實用面積425至2990方呎。楊政龍表示，市場期待美國本月減息，以及即將公布《施政報告》，在多項利好因素下，現時推盤是最合適的時機，亦希望《施政報告》可推出有利樓市的措施，例如購房通及寬減印花稅等。而「the MVP」定價將參考港島區新盤成交價。

另一財困的新世界（0017）亦繼續積極賣樓，旗下樓花期約兩年的九龍城衙前塱道瑧博，示範單位和樓書準備工作已進入最後階段，樓書料下周初上載，本月內推售，近日已於九龍城積極進行軟銷。至於日前首批以折實均呎近1.8萬元開價的恒地（0012）土瓜灣壹沐，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，樓盤會所園林空間佔地約8500方呎，設施包括冥想場地、健身室、多功能私人影院、手作工作坊及鋼琴室等。

此外，嘉華國際（0173）營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，旗下位於天后的嘉居．天后，銷售部署已進入最後階段，擬本月推售，至今接獲逾2000個查詢，當中不乏長線投資者。她又稱，項目將實施智能化管理，預算項目管理費每方呎3元或以下。

相關字詞﹕楊政龍 財困 新世界 嘉居．天后 壹沐 瑧博 澄天 the MVP 英皇國際

上 / 下一篇新聞