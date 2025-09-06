英皇楊政龍：與銀行就債務作友善對話 the MVP上樓書涉117伙 擬本月推售

明報記者 趙頌明

翻查資料，英皇2023年底起積極賣樓，旗下香港仔澄天、跑馬地One Jardine's Lookout、西半山摩羅廟街半山捌號、南區壽臣山15號（與其他發展商合作發展）、屯門畔海等5個項目，合共售逾270伙，估計吸金總額逾47億元。可留意的是，One Jardine's Lookout去年9月開售，首推50伙折實均呎1.79萬元，較同區對上一個新盤THE ASTER於2023年初的開售呎價2.8萬元低逾三成，而項目當年首日以價單形式推售85伙，開售約4小時全數售出，並獲西餅客斥資逾8900萬元購入12伙，全盤共123伙於開售兩個月內沽清。

近兩年沽逾270伙 吸金逾47億

出租物業方面，去年起招租的中環半山奧卑利街28號The Unit Soho，提供69伙，現僅餘兩伙一房及三伙兩房單位待租，出租率逾九成，平均實用呎租由去年招租時約82元，升至今年約100元水平，升幅逾兩成，而個別單位呎租更高見120元。

the MVP標準戶454呎起 兩三房佔九成

至於即將推售的「the MVP」，提供117伙，包括兩房至四房，標準單位實用由454至1469方呎，其中兩房至三房佔約九成；另設7伙特色戶，實用面積425至2990方呎。楊政龍表示，市場期待美國本月減息，以及即將公布《施政報告》，在多項利好因素下，現時推盤是最合適的時機，亦希望《施政報告》可推出有利樓市的措施，例如購房通及寬減印花稅等。而「the MVP」定價將參考港島區新盤成交價。

另一財困的新世界（0017）亦繼續積極賣樓，旗下樓花期約兩年的九龍城衙前塱道瑧博，示範單位和樓書準備工作已進入最後階段，樓書料下周初上載，本月內推售，近日已於九龍城積極進行軟銷。至於日前首批以折實均呎近1.8萬元開價的恒地（0012）土瓜灣壹沐，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，樓盤會所園林空間佔地約8500方呎，設施包括冥想場地、健身室、多功能私人影院、手作工作坊及鋼琴室等。

此外，嘉華國際（0173）營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，旗下位於天后的嘉居．天后，銷售部署已進入最後階段，擬本月推售，至今接獲逾2000個查詢，當中不乏長線投資者。她又稱，項目將實施智能化管理，預算項目管理費每方呎3元或以下。