博通據指助OpenAI生產AI晶片 Nvidia挫4%

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，美國晶片大廠博通（Broadcom）（美：AVGO）將協助ChatGPT開發商OpenAI設計及生產AI晶片，預計OpenAI首批自研AI晶片將於明年交付，以降低對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的高度依賴。博通行政總裁陳福陽透露，獲得一名新客戶價值超過100億美元的AI基礎設施訂單，並因此提高對明年AI收入的預測。他未透露客戶身分，外界推測此客戶就是OpenAI。
博通股價早段最多升16%
博通股價早段最多升16%創新高，市值最多增加2000億美元。Nvidia早段股價則跌4%。
美國總統特朗普周四（4日）在白宮宴請多家科技巨企的領袖之際，聲言「快將」對那些沒有把生產轉移到美國的公司，徵收「相當高」的晶片關稅，但蘋果等承諾為美國進行投資的企業可避免此稅。特朗普此前表示，計劃對晶片徵收遠高於100%的關稅，並曾暗示稅率可能高達200%或300%。
此外，歐盟以Alphabet（美：GOOG）旗下Google濫用市場支配地位，偏袒自家廣告技術服務，向其判罰接近30億歐元（約275億港元），有可能進一步加劇歐盟與特朗普政府之間的緊張關係，但未影響Alphabet午夜前的股價。
（綜合報道）
[國際金融]
相關字詞﹕晶片關稅 AI晶片 博通（Broadcom） 國際金融