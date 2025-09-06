博通據指助OpenAI生產AI晶片 Nvidia挫4%

博通股價早段最多升16%

博通股價早段最多升16%創新高，市值最多增加2000億美元。Nvidia早段股價則跌4%。

美國總統特朗普周四（4日）在白宮宴請多家科技巨企的領袖之際，聲言「快將」對那些沒有把生產轉移到美國的公司，徵收「相當高」的晶片關稅，但蘋果等承諾為美國進行投資的企業可避免此稅。特朗普此前表示，計劃對晶片徵收遠高於100%的關稅，並曾暗示稅率可能高達200%或300%。

此外，歐盟以Alphabet（美：GOOG）旗下Google濫用市場支配地位，偏袒自家廣告技術服務，向其判罰接近30億歐元（約275億港元），有可能進一步加劇歐盟與特朗普政府之間的緊張關係，但未影響Alphabet午夜前的股價。

（綜合報道）

[國際金融]