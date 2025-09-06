明報新聞網
Tesla擬向馬斯克 推1萬億美元獎勵

【明報專訊】根據特斯拉（Tesla）（美：TSLA）周五公布的財務文件，該公司董事會正尋求股東批准向行政總裁馬斯克提供新的巨額薪酬方案。按照最新方案，若Tesla在未來10年內達到某些營運里程碑，馬斯克將可獲發12批股票。據《華爾街日報》估算，馬斯克的最高獎勵，相當於Tesla的12%股份，前提是Tesla市值達到8.5萬億美元等里程碑。以這市值計算，這些股份獎勵的價值將略高於1萬億美元，相當於Tesla目前的市值。

前提市值須達8.5萬億美元

Tesla董事會主席Robyn Denholm向CNBC稱，新的薪酬方案可以讓馬斯克對Tesla業務保持積極，專注為公司作出貢獻。她說，若馬斯克表現出色，並實現雄心勃勃的營運目標，他將可獲額外股份（每5000億美元的Tesla市值，可獲1%股份）。為獲取首批股票獎勵，馬斯克需推動Tesla市值增長近一倍至2萬億美元，最終目標是達到8.5萬億美元的市值。

最新薪酬方案對馬斯克及Tesla的部分績效目標包括：累計交付2000萬輛電動車、為全自動輔助駕駛（FSD）系統吸引1000萬活躍訂戶、完成交付100萬個機械人，以及100萬輛自動駕駛的士（Robotaxi）投入商業營運等。

特拉華州衡平法院（Court of Chancery）此前裁定馬斯克在2018年的薪酬方案無效，促使董事會提出新的方案。此外，該公司也將要求股東批准馬斯克對該公司享有更大的投票權。這是馬斯克自去年初以來的訴求，以防被維權投資者趕下台。

另外，Tesla也將要求股東投票，決定是否讓Tesla的資金，投資馬斯克的AI初創公司xAI。

（綜合報道）

薪酬方案 馬斯克（Elon Musk） 特斯拉（Tesla） 國際金融

