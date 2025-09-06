Tesla擬向馬斯克 推1萬億美元獎勵

前提市值須達8.5萬億美元

Tesla董事會主席Robyn Denholm向CNBC稱，新的薪酬方案可以讓馬斯克對Tesla業務保持積極，專注為公司作出貢獻。她說，若馬斯克表現出色，並實現雄心勃勃的營運目標，他將可獲額外股份（每5000億美元的Tesla市值，可獲1%股份）。為獲取首批股票獎勵，馬斯克需推動Tesla市值增長近一倍至2萬億美元，最終目標是達到8.5萬億美元的市值。

最新薪酬方案對馬斯克及Tesla的部分績效目標包括：累計交付2000萬輛電動車、為全自動輔助駕駛（FSD）系統吸引1000萬活躍訂戶、完成交付100萬個機械人，以及100萬輛自動駕駛的士（Robotaxi）投入商業營運等。

特拉華州衡平法院（Court of Chancery）此前裁定馬斯克在2018年的薪酬方案無效，促使董事會提出新的方案。此外，該公司也將要求股東批准馬斯克對該公司享有更大的投票權。這是馬斯克自去年初以來的訴求，以防被維權投資者趕下台。

另外，Tesla也將要求股東投票，決定是否讓Tesla的資金，投資馬斯克的AI初創公司xAI。

（綜合報道）

[國際金融]