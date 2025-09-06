明報新聞網
經濟
國際金融

美8月職位增2.2萬 遠低預期 美股創新高後倒跌

【明報專訊】美國就業市場顯著轉弱，8月非農就業職位只增2.2萬個，遠低於經濟師預期的7.5萬個，並較7月輕微向上修訂為7.9萬個的增幅顯著下滑，而6月的非農就業職位更進一步向下修訂為減少1.3萬個，結束了此前連續4年半錄得非農就業職位增長的紀錄。對上一次非農就業職位收縮，已是2020年12月新冠疫情時期。事實上，美國勞工統計局上月已將6月新增非農就業職位，由14.7萬個大幅向下修訂為1.4萬個，如今再向下修訂為負值，反映美國就業市場今夏陷於停滯。

面對關稅、貿易及移民政策的不確定性，美國企業對招聘趨於審慎。美國8月失業率亦由4.2%升至4.3%，是接近4年來最高。8月工人時薪按年升幅，亦由3.9%回落至3.7%。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，就業市場今夏急劇放緩，可能鎖定美聯儲在兩周後的議息會議減息0.25厘。

6月新職下調至負值

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注9月恢復減息的概率達「百分百」，其中88%的概率是減息0.25厘，而12%的概率是一次過減息半厘，此前沒有交易員預期美聯儲會在9月大刀闊斧減息半厘。交易員押注今年全年減息3次或以上的概率，由數據公布前的四成半，急升至七成以上。在減息預期下，美股三大指數早段均曾刷新歷史新高，但對經濟前景的擔憂，令三大指數午夜前全數轉跌，大型銀行股普遍下滑。

Timiraos指出，美聯儲主席鮑威爾此前暗示，若數據顯示就業市場放緩，將採取減息措施，而8月非農數據清晰表明就業市場自今年初以來顯著放緩。白宮限制移民、裁減聯邦政府職位，並上調關稅，都加劇了市場對前景的擔憂，推動了減息預期。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，跌至3.47厘，是5個月低位。美國10年期國債孳息率低見4.06厘，是4月初以來最低。美匯指數跌至97.4，日圓兌每美元由148水平，漲至146.9；每百日圓兌港元在5.28算。期金昨晚漲至每盎司3654美元，現貨金亦漲至每盎司3597美元，兩者均刷新歷史高位。

聯儲線人料本月減息0.25厘

在截至8月底的3個月內，私營企業平均每月新增就業人數只有2.9萬，為新冠疫情爆發以來最低的增幅。這是非農數據在上月大幅向下修訂，觸發美國總統特朗普解僱時任勞工統計局長Erika McEntarfer以來，首次發布的非農數據。美國8月製造業就業職位減少1.2萬個，聯邦政府就業職位更減少1.5萬個。惠譽評級的美國經濟研究主管Olu Sonola指出，就業市場在一個月前敲響的警號，如今更為響亮，值得注意的是，製造業就業職位已連續4個月減少，令人難以否認關稅並非造成就業市場疲軟的關鍵因素。他說，遠較預期弱的就業數據，幾乎注定本月減息0.25厘。

原本預期今年不會減息的美銀全球研究部，昨晚預期美聯儲在9月和12月各減息0.25厘，明年再減息0.75厘。美銀警告，若就業市場繼續顯著惡化，今年10月也可能減息，而明年也會增加更多減息次數。摩根士丹利亦預期，今年底前合共減息半厘。

（綜合報道）

