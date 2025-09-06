瑞銀：比亞迪對下半年海外需求有信心

擬加強成本與費用控制

比亞迪上周五（8月29日）收市後公布業績，次季盈利倒退近三成至63.6億元人民幣，遠低於市場預期；次季毛利率按季跌3.8個百分點至16.3%，為2022年以來最低，績後股價曾跌7%。瑞银引述比亞迪出席績後投資者電話會議時表示，業績不如預期的原因包括「天神之眼」先進駕駛輔助系統解決方案帶來的產品升級成本增加、對經銷商伙伴的財務支持增加，另在銷售增長放緩的情况下，經營槓桿對毛利率造成壓力。

值得留意的是，早前路透社引述消息指比亞迪將今年全年銷量目標向下修訂16%至460萬輛，而比亞迪於會議未回應有關報道，但指出展望未來，集團擬加強成本與費用控制，同時在下半年的研發投入與上半年基本持平。管理層強調，海獅06和方程豹鈦7是公司於內地市場的重點新品，並計劃將仰望U8L的上市時間延後至明年。

擬明年歐洲開千家零售店

近月內地監管已頻頻發聲稱要管控汽車領域過度競爭問題，談及相關問題時，比亞迪管理層表示，價格戰和反內捲問題正日益獲監管部門重視，在產品價格方面比併之外，比亞迪將在產品技術、規格等方面與同業競爭。在海外市場，集團計劃2026年在歐洲開設1000家零售門店，並預計巴西工廠將於2025年下半年投產，年產能將因此增加15萬輛。