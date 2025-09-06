明報新聞網
經濟

環聯：港銀或隨美減息 增無抵押貸需求

【明報專訊】市場預期美國本月勢必減息，環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）表示，若美國落實減息的話，金管局很有機會隨着美聯儲減息而調整其基本利率，促使銀行相應調整其最優惠利率（P）並降低借貸成本，為本港信貸市場創造更有利的環境，有助刺激市場對無抵押信貸產品的需求，另同時或刺激市場對按揭貸款的需求。

料信用卡使用率支出趨升

無抵押信貸方面，林嘉儀表示於私人貸款方面，消費者或會尋求更具成本效益的再融資方案，以減輕還款壓力，特別是目前相關負擔較重的消費者，因此預期結餘轉戶和新增貸款的需求將會上升。信用卡方面，林指出隨着消費者於非必要開支，以及借貸意欲上的信心回升，預期信用卡使用率和支出均將出現上升趨勢。另她認為，銀行很有可能於稅季推出更吸引的稅貸優惠。

於抵押貸款方面，林嘉儀提到，雖然港銀的P或不會隨美聯儲減息而立即下調，但作為按揭利率基準之一的香港銀行同業拆息（HIBOR），通常會率先調整，而較低的貸款利率將減輕消費者還款負擔，有助緩解業主的財務壓力，同時亦為尋求自住或投資用途的買家，提供有利的入市條件，並會提振整體樓市需求。

另外，環聯表示於即將發布的第三季消費者脈搏調查顯示，48%的受訪香港消費者表示，有意於來年申請新貸款或為現有信貸進行再融資，為去年第三季以來的最高水平。

