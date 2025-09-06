野村指人行未必跟美立即降息 防令A股更熱 免10年前崩盤重演

明報記者 歐陽偉昉

以野村中國首席分析師陸挺為首的研究團隊昨發表報告，指該行仍預期今年第四季內地會再減息0.1厘，並降準0.5個百分點，惟具體時機高度取決於股市表現。翻查2014年11月，人行為應對經濟增長放緩，將1年期貸款基礎利率下調0.4厘至5.6厘，幅度超出市場預期，加強市場對當局有意推高股市期望，上證指數在兩個月內推高四成至3400點（見圖）。

當局經濟放緩股市狂熱取平衡

野村指當時內地股市已有指數飈升、散戶開戶激增和槓桿上升等泡沫迹象，內地在翌年2月和4月各降準0.5和1個百分點，3月和5月各降息0.25厘，為股市泡沫增添燃料，經濟基本因素和企業盈利缺乏支撐下，上證指數在6月升至5718點高位後崩盤，至8月底累跌近半。回顧2014至2015年的經濟指數，野村指股市升提振實體經濟作用有限，但崩盤對經濟造成相當大損害。

自去年9月低位至今，計算所有A股的萬得全A指數累升56%，野村指今輪升幅有穩固的基本因素，包括政策轉向推動股市復蘇、DeepSeek帶動科技股向好等，不過亦有散戶蜂擁開戶入市、媒體宣傳牛市，或引發非理性繁榮和增加槓桿。相對去年9月人行在美國減息後同時減息降準，野村指現時情况更複雜，一方面指數曾創10年新高，同時料下半年經濟增長再放緩，當局需要在未來幾個月，謹慎在這兩方面作出平衡。

倘美議息前A股跌 或數周後減息

野村認為，最佳做法是避免近期推出高調的貨幣寬鬆政策，繼續警惕出現收縮性政策，並且清理房地產市場亂象、解決社會保障體系等深層問題。若股市稍有降溫，則可能會擴大刺激措施，以遏止經濟增長放緩。