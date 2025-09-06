中海外附屬斥82億購上海兩商住地

上半年收購權益地價急升兩倍

中海外表示，收購事項符合公司核心策略，東安項目的開發預期有利於鞏固及提升集團在上海的市佔率，有利集團長期業務發展。此外，透過聯合競買方共同參與競買，可藉助其他聯合競買方的出資成功競得掛牌標的，同時分散相關投資風險。

交易完成後，目標公司A將由中海企業發展、上海虹潤、杭州旅投及轉讓方二分別持有50.5%、35%、4.5%及10%股權，並將入帳列為中海外附屬公司，其財務業績將併入集團綜合財務報表。目標公司B將由中海企業發展、上海虹潤、杭州旅投及轉讓方二分別持有30.5%、55%、4.5%及10%股權，並將入帳列為中海外聯營公司。

今年上半年，中海外已收購權益地價401.1億元的土地儲備，按年升233.4%；2024年全年權益地價亦僅696.3億元。