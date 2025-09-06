明報新聞網
經濟

中海外附屬斥82億購上海兩商住地

【明報專訊】今年發力買地增加土儲的國企內房中海外（0688）昨公布，公司間接全資附屬中海企業發展、招商蛇口（深001979）旗下上海虹潤及中旅集團旗下杭州旅投聯合收購上海徐匯區東安一、二村片區舊城區項目兩幅商住地皮。當中由中海企業發展收購目標公司A（上海新東安企業）的50.5%股權及相關比例債權；以及目標公司B（上海新百安經濟發展）的30.5%股權。中海企業發展預計將按有關比例分別出資約73.41億元（人民幣，下同）及8.12億元以收購目標公司的權益A及權益B，共計涉81.53億元。

上半年收購權益地價急升兩倍

中海外表示，收購事項符合公司核心策略，東安項目的開發預期有利於鞏固及提升集團在上海的市佔率，有利集團長期業務發展。此外，透過聯合競買方共同參與競買，可藉助其他聯合競買方的出資成功競得掛牌標的，同時分散相關投資風險。

交易完成後，目標公司A將由中海企業發展、上海虹潤、杭州旅投及轉讓方二分別持有50.5%、35%、4.5%及10%股權，並將入帳列為中海外附屬公司，其財務業績將併入集團綜合財務報表。目標公司B將由中海企業發展、上海虹潤、杭州旅投及轉讓方二分別持有30.5%、55%、4.5%及10%股權，並將入帳列為中海外聯營公司。

今年上半年，中海外已收購權益地價401.1億元的土地儲備，按年升233.4%；2024年全年權益地價亦僅696.3億元。

