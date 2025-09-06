明報新聞網
經濟

奇瑞據報下周評估IPO市場反應

【明報專訊】路透社旗下IFR報道，奇瑞汽車已通過港交所（0388）上市聆訊，計劃集資約15億至20億美元（約117億至156億港元），彭博社亦指奇瑞汽車最快下周開始評估投資者對股份的興趣。奇瑞於29日第二度入表，早前有消息指該公司擬計劃最快本月內啟動本港IPO。

奇瑞汽車已於上月27日獲中證監發布境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書，擬發行不超過6.99億股境外上市普通股，並在港交所上市。公司18名股東擬將所持合計約20.16億股境內未上市股份轉為境外上市股份，並在港交所上市流通。

計劃集資最多156億

熱爆新股「超購王」、摺疊單車商大行科工（2543）將於下周二（9日）上市，昨各大券商已陸續通知客戶分配結果。有交易平台用戶表示，即使申購39.6萬股、涉資約1980萬元的「頂頭槌飛」，仍無法穩獲一手。

大行科工是次選取的B機制不設回撥，10%作公開發售，但發行人可予重新分配至最多15%。新機制兼高超購倍數下機制B新股一手難求，新股改制後一月期間選擇以機制B發行的四隻IPO中，已有大行科工及銀諾醫藥 （2591）、雙登股份 （6960）三隻新股「頂頭槌飛」亦難中一手。

大行科工「頂頭槌」都未必抽中

另外，從事無線傳感SoC（系統單晶片）產銷的琻捷電子昨日遞表港交所申請上市，中金及國泰君安國際為聯席保薦人。

明報記者 邱潤青

相關字詞﹕機制B 頂頭槌飛 超購王 大行科工 奇瑞汽車 新股上市

