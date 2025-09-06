陳翊庭：正處理逾200宗上市申請 近半屬科企

稱海外投資者參與新股熱情增

陳翊庭續稱，今年首8個月港交所新股集資額，按年升近6倍至1345億元，她提到海外投資者參與新股熱情明顯上升，不少國際長線資金均認購科創公司的IPO。另她提到，「A+H股」上市模式表現突出，上半年「A+H股」集資額佔同期總融資額七成。

陳翊庭亦提到，港交所於今年5月推出「科企專線」，為18C特專公司及18A生科公司提供一站式上市諮詢服務，讓18C及18A申請者以保密形式遞交上市申請，以便利它們的融資安排。她亦提到，港交所已完成對新股定價機制等優化改革，相關上市規則於上月正式實施，相信能提升香港新股市場競爭力。港交所未來將持續優化制度安排，確保上市制度與時並進，更好滿足企業和投資者多元化需求。

首8月再融資總額3580億

至於再融資方面，陳翊庭提到，年內首8個月再融資總額達3580億元，為同期的IPO集資額兩倍以上。她指出，隨着科技企業估值顯著提升，許多科技企業亦把握市場窗口積極融資，今年的再融資總額中有接近四成均來自科技企業，當中不僅有多家大型科技企業於本港再融資，亦有高新科技企業通過持續增發、並多次成功融資。陳翊庭展望，港交所未來將持續提升平台與基礎設施，繼續為市場提供多元化的產品、充裕的流動性和互聯互通機制，服務實體經濟、科技及創新產業。