明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

陳翊庭：正處理逾200宗上市申請 近半屬科企

【明報專訊】港交所（0388）昨日於深圳舉行「2025香港交易所未來科技峰會」，港交所行政總裁陳翊庭表示，新股市場強勁勢頭仍然持續，現時上市科正處理逾200家企業上市申請，當中近一半屬科技企業。她續指出，截至8月底，港交所正處理24間18A生物科技公司，以及12家18C特專科技公司的上市申請，當中行業涵蓋視覺智能、智能駕駛，以及機械人等多個領域。

稱海外投資者參與新股熱情增

陳翊庭續稱，今年首8個月港交所新股集資額，按年升近6倍至1345億元，她提到海外投資者參與新股熱情明顯上升，不少國際長線資金均認購科創公司的IPO。另她提到，「A+H股」上市模式表現突出，上半年「A+H股」集資額佔同期總融資額七成。

陳翊庭亦提到，港交所於今年5月推出「科企專線」，為18C特專公司及18A生科公司提供一站式上市諮詢服務，讓18C及18A申請者以保密形式遞交上市申請，以便利它們的融資安排。她亦提到，港交所已完成對新股定價機制等優化改革，相關上市規則於上月正式實施，相信能提升香港新股市場競爭力。港交所未來將持續優化制度安排，確保上市制度與時並進，更好滿足企業和投資者多元化需求。

首8月再融資總額3580億

至於再融資方面，陳翊庭提到，年內首8個月再融資總額達3580億元，為同期的IPO集資額兩倍以上。她指出，隨着科技企業估值顯著提升，許多科技企業亦把握市場窗口積極融資，今年的再融資總額中有接近四成均來自科技企業，當中不僅有多家大型科技企業於本港再融資，亦有高新科技企業通過持續增發、並多次成功融資。陳翊庭展望，港交所未來將持續提升平台與基礎設施，繼續為市場提供多元化的產品、充裕的流動性和互聯互通機制，服務實體經濟、科技及創新產業。

相關字詞﹕科技公司 新股 集資額 再融資 科企專線 特專科技公司 A+H股 陳翊庭 港交所

上 / 下一篇新聞