經濟

路透：中證監前主席易會滿涉貪受查

【明報專訊】中國證監會前主席易會滿據報涉嫌貪腐遭帶走調查，路透社昨日引述消息人士稱，易會滿上周被當局帶走，調查關於貪腐的指控，包括在中證監任內是否讓親屬獲取不正當利益。報道未能聯絡易會滿本人，中證監、主責反貪的中紀委等都未有回應。

政協網頁仍列委會副主任

現年60歲的易會滿1985年由工商銀行（1398）基層員工開始，長年在銀行系統工作，2019年初由工行董事長調任中證監主席，去年2月突然被免去職務，由曾與總理李強共事的上海前副市長吳清接任。同年6月，易會滿獲增補為全國政協委員，並出任全國政協經濟委員會駐會副主任，亦是現屆中央委員。截至昨晚10時半，政協委員會網頁仍列他為該委員會副主任。

易會滿上任中證監主席之初曾經形容，該職位猶如「火山口」，因為股市牽動億萬投資者的心。任內經歷中美貿易戰、加強監管科技業、內房債務危機等，內地股市明顯下挫，彭博社統計自2021年高位，市值累積蒸發近5萬億美元。

任內多改革 網民批引發亂象

5年任期內，易會滿推出多項重大改革，包括2019年在上海開設科創板、2021年以新三板為基礎成立北京證券交易所，方便中小型創新企業上市融資，同時執行股票註冊制，放寬企業上市程序，曾引起新股浪潮。

但不少內地網民批評引發亂象，放任大量質素欠佳公司上市「圈錢」，抽走市場資金，是造成A股低迷重要原因。在易會滿免職當天，恰巧A股從低位反彈。吳清接任後重新收緊上市規則，打擊造假，要求準確完整披露信息，結果新股數量大減，同時鼓勵A股公司開展市值管理、增加股息，促使內銀等開始派發中期息。

相關字詞﹕易會滿 帶走調查 調查 新股

