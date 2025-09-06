明報新聞網
經濟

A股回升2% 帶動港股漲359點 大摩：外資湧中資股放緩 被動資金流入為主

【明報專訊】市場消化內地有意為股市降溫的報道，加上官方傳媒引述消息表示，內地即將推出促進服務消費的措施，同時憧憬美國就業數據轉弱令聯儲局持續減息，港股、A股昨日都明顯反彈。科技、資源股是升市動力，內地創科板50指數勁彈近3.4%，滬深300指數升近2.2%，升幅是逾5個月最大。港股昨天終止三連跌，恒指高開77點後升幅擴大，午後最多漲413點，高見25,471點，收市升359點或1.4%，報25,417點。國指升1.34%，科指升1.95%。

匯豐控股（0005）以全日高位收市，報102.1元，升2.5%或2.5元。科技股再成為升市火車頭，ATMXJ五大重磅股齊齊向好，其中騰訊控股（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東集團（9618）升幅介1.5%至2.2%；晶片股中芯國際（0981）、華虹半導體（1347）都升逾4%。不少機械人、生物科技股亦有買盤追捧，地平線機器人（9660）升9.1%，收市報9.81元，是表現最好科指成分股。中生製藥（1177）、藥明生物（2269）分別升6.2%和4.7%。

信義光能升7.5% 藍籌最佳

內地治理太陽能光伏等「內捲」低價競爭，引導地方有序佈局光伏、鋰電池產業，新能源股有追捧。信義光能（0968）升7.5%或0.26元，收市報3.71元，是表現最好藍籌。金風（2208）、新特能源（1799）、協鑫科技（3800）分別飈升18.1%、17.3%、12.2%。鋰業股贛鋒（1772）、天齊（9696）分別升12.5%和13.3%。

北水淨流入56億

主力掃入科技股

恒指成分股季度檢討收市後生效，大市成交仍不足3000億元，只有2999億元。三隻「染藍」新貴只有京東物流（2618）股價表現較出色，升3.1%至13.09元，中電信（0728）、泡泡瑪特（9992）升幅都不足1%。

北水昨日淨流入56.23億元，較上日大升近7倍，而且連續6個交易日淨流入，主力掃入科技股，淨買入最多的股份分別是阿里巴巴、美團、地平線機器人，金額分別達到21.4億元、19.5億元及14.4億元。淨賣出最多的是三生製藥（1530）、快手（1024）和晶泰控股（2228），但金額都不超過10億元。

外資增持寧德泡泡瑪特最多

摩根士丹利統計，歐美外資淨流入港股和內地股票速度放慢，上月只有9億美元，少於7月的27億美元；主力仍然是美國被動基金，帶動整體被動基金淨流入14億美元，主動型基金雖然淨流出5億美元，但金額是逾兩年來最少。今年首8個月被動基金合共流入130億美元，已超越去年全年的70億美元，個別股份之中，本季以來外資增持最多的是寧德時代（3750）、泡泡瑪特、紫金礦業（2899）；減持最嚴重的分別為美團、中國石油（0857）及建設銀行（0939）。

明報記者

