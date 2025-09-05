明報新聞網
經濟
國際金融

WSJ：聯儲理事庫克 遭司法部刑事調查

【明報專訊】美國總統特朗普一再向美聯儲主席鮑威爾施壓，並以涉嫌按揭欺詐為由，解僱美聯儲理事庫克，令美聯儲的獨立性受到威脅。《華爾街日報》引述美國官員的消息指出，美國司法部已向庫克展開刑事調查，並發出傳票，以調查她是否在抵押貸款申請提交虛假資訊。據稱，初步審查集中在庫克位於密歇根州及喬治亞州的房產，大陪審團將參與調查。高盛警告，倘若美聯儲的獨立性受損，而投資者只要將小部分資金，由美國國債轉向黃金，就足以令金價升至每盎司接近5000美元。

針對庫克的調查是在特朗普任命的聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）向其提出兩項刑事指控後進行。普爾特公開指控庫克參與按揭貸款欺詐。特朗普引述這些指控，宣布解僱庫克，被質疑藉此擴大對美聯儲的控制權。倘特朗普成功以盟友取代庫克，美聯儲理事會多數成員將由特朗普任命的人士組成。

高盛：倘聯儲獨立受損 金價看近5000美元

特朗普正加快重組美聯儲。在前理事庫格勒（Adriana Kugler）7月突然請辭後，由特朗普提名的美聯儲理事人選、白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米蘭（Stephen Miran），昨出席參議院銀行委員會聽證會。米蘭提交的證詞，強調將維護美聯儲貨幣政策的獨立性。不過特朗普在近期的內閣會議，強調希望「更直接」影響利率政策。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，米蘭的提名確認「基本上毫無懸念」。共和黨人在參議院以53席對47席佔多數。

Samantha Dart在內的高盛分析師發表報告，指美聯儲的獨立性一旦受損，將可能導致通脹上升，股市及長年期國債價格下跌，美元的儲備貨幣地位也會受到侵蝕。相較之下，黃金作為價值儲存工具的價值，毋須依賴美聯儲的信譽。

高盛的報告，針對金價的趨勢提出多種可能的結果，基本情境是金價到明年中將漲至每盎司4000美元。倘若出現極端風險，金價屆時將漲至每盎司4500美元。此外，即使只有1%私人持有的美國國債資金流入金市，金價亦可能飈升至每盎司接近5000美元。

金價今年以來已升逾三分之一，期金本周首次升穿每盎司3600美元創新高。高盛形容，黃金仍是其在大宗商品領域「最堅定的長期推薦」。

（綜合報道）

