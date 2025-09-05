美企8月裁員8.6萬 升39% 「小非農」增5.4萬個遜預期 減息升溫

美9月減息0.25厘概率近98%

昨晚公布的美國首次申領失業救濟人數，亦創逾兩個月高位。更多數據反映就業市場轉弱，加劇了市場對美聯儲的減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月恢復減息0.25厘的概率，昨晚升至接近98%；今年全年合共減息3次的概率升至四成半。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨曾跌穿3.6厘，美國10年期國債孳息率曾跌穿4.18厘。美國30年期國債孳息率亦跌至4.86厘水平，較本周早前的5厘高位顯著下滑。

美國法院此前裁定特朗普政府大部分關稅違憲，市場恐政府要償還已徵收的稅款，令財政受壓，拖累美國長期國債遭到拋售，30年期國債孳息率周三曾升穿5厘，是7月以來首次。不過周三公布的美國7月JOLTS職位空缺降至10個月低位，反映招聘活動放緩，預示減息的需求，推動30年期國債孳息率由高位回落。市場等待周五公布的非農數據，為美國就業市場進一步把脈。美股三大指數早段變化不大。

新申領失業金增至23.7萬人

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）指出，美國今年初的就業職位增長強勁，但這增長勢頭受到經濟不確定性的衝擊，多種因素都可能導致招聘放緩，包括勞動力減少、消費者的擔憂，加上人工智能的應用可能令企業減少招聘。

「小非農」被視為周五公布的非農就業數據前瞻。經濟師預期8月的非農就業職位增長7.5萬個，失業率微升至4.3%。

在截至8月30日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加8000人，總數增至23.7萬人，高於市場預期的23萬人，是逾兩個月來最高。蒙特利爾銀行（BMO）美國利率主管 Ian Lyngen表示，整體而言，「小非農」及首次申領失業救濟人數的數據，令市場繼續憂慮就業市場。

昨公布的數據亦顯示，美國企業8月宣布的招聘計劃，僅增加了1494個新職位，是2009年有紀錄以來的8月最低數字。

美聯儲周四凌晨公布的褐皮書指出，美國大部分地區最近數周的經濟活動幾乎停滯不前。由於關稅對成本的影響尤其顯著，公用事業和科技等行業也匯報價格上漲。隨着關稅對經濟產生影響，企業正提高價格。由於許多家庭的工資增長追不上物價上漲的步伐，消費者支出持平或下降。

