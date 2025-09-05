明報新聞網
經濟

香港地產

天璽‧天4房3500萬沽 11個月炒貴12%

【明報專訊】二手樓價近月重拾升勢，成為近月炒家樂園的啟德天璽‧天，最新錄得項目首宗4房戶短炒獲利個案。市場消息指出，天璽‧天6座高層A室，實用面積909方呎，4房1套連多用途間間隔，以3500萬元易手，實呎38,503元，為屋苑二手成交呎價新高。原業主於去年10月份以3126萬元一手購入上址，持貨約11個月帳面已升374萬元或12%，暫為屋苑二手獲利金額最高個案。

安基苑兩房實呎逼萬元 年半新高

此外，樓齡約40年的牛頭角居屋安基苑，亦剛錄逾一年來呎價新高成交。香港置業高級區域董事陳子麟表示，C座高層4室，實用面積414方呎，兩房間隔，享開揚景，獲上車客以405萬元自由市場價承接，實呎9782元，為屋苑自去年3月後、約17個月即近1年半以來呎價新高。原業主1984年7月約21.9萬元向房委會一手買入，預料即使扣除補地價後仍獲利甚豐。

買家無睇樓1120萬購碧堤3房蝕讓貨

另外，晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻指出，深井碧堤半島1座中層A室，實用面積968方呎，3房1套連工人套房間隔，享青馬橋海景，因有租客未能安排睇樓，故以1150萬元放售，由於近月筍盤漸減，有買家為求筍價入市，即使「無樓睇」仍以1120萬元購入，實呎11,570元。紀錄顯示，單位對下4層A室，面積相同，2016年以1140萬元易手，是次成交價與9年前水平相若。最新成交單位原業主2018年1350萬元購入，帳面蝕230萬元或17%，連使費料實蝕約300萬元或22%。

影岸‧紅兩房625萬沽

同類做價8個月跌13%

市場消息又指出，東涌藍天海岸3期影岸‧紅7座高層F室，實用面積539方呎，兩房間隔，以625萬元易手，呎價約11,596元，為該期數今年最低兩房成交價；單位對上4層高的F室，於今年1月份成交價為715萬元，反映同類單位做價較8個月前跌約90萬元或13%。最新成交單位原業主2011年2月400萬元買入，雖然最新成交價較低，但帳面仍賺約225萬元或約56%。

