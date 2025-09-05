滶晨開售百日沽578伙 套逾百億

滶晨II持續錄得成交，新近錄得內地大手客斥逾2072萬元連購兩伙兩房戶作投資之用，位於2座33樓D及E室，實用面積448及453方呎，成交價分別為1025.5萬元及1046.8萬元，實呎2.28萬及2.31萬元。

Blue Coast系列累沽破千伙套168億

至於同區長實（1113）及港鐵合作的港島南岸Blue Coast II，亦新錄4房雙套戶成交，位於3座29樓B室，實用面積1224方呎，成交價3476.2萬元、實呎2.84萬元，望香港仔海景、深灣遊艇會一帶景致，長實擬短期推出第5座，並考慮加價約5%。Blue Coast系列去年4月推出至今累售1009伙，總套現金額高達168億元。

此外，內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，最新招標售出兩伙，吸金1.07億元，其中2座9樓A室，實用面積2236方呎4房戶，連車位成交價6478萬元、實呎2.89萬元，買家成交期60日；另6座9樓B室，實用面積1689方呎4房戶，成交價4238萬元、實呎2.5萬元，買家成交期90日。