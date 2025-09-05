柏景峰一兩房佔八成 擬施政報告後推

信置執行董事田兆源表示，柏景峰提供748伙，戶型涵蓋開放式至三房戶，當中一兩房戶佔逾八成，售樓處及樓書正準備當中，最快本月17日《施政報告》後推出，而項目關鍵日期為2027年6月30日。田又指出，今年首8個月，一手成交錄得逾1.3萬宗，除用家入市外，在專才及內地生支持下，租金持續上升，市場亦錄得不少俗稱「西餅客」的投資者大手入市個案，加上預期今個月會有機會減息，以及《施政報告》有利好消息推出，市場氣氛正面。

壹沐擬加推加價約3%

此外，剛過去周三上載樓書及開價的恒地（0012）土瓜灣壹沐，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目截至昨日收到逾500個查詢，當中不少投資者查詢一房作收租用途，會盡快加推第二號價單，以及有機會加價約3%。發展商昨日介紹3房無改動示範單位間隔，其中1座28樓單位A室，實用面積465方呎，客飯廳呈長方形設計，連接38方呎的露台；3間睡房開則方正，而櫥櫃面板備有3款可供選擇。

事實上，新盤銷情持續暢旺。建灝發展、已屬現樓的赤柱豪宅ONE STANLEY錄本月首宗成交，位於BERYL AVENUE 的22號洋房，以招標1.38億元售出，享海景，實用面積3326方呎、連1123方呎花園、737方呎天台，4房4套連書房等，實呎4.14萬元，買家為跨境商人，成交期360日。

ONE STANLEY再售洋房 1.38億沽

ONE STANLEY去年4月推售至今累售26伙，套現逾22億元。最新上載的銷售安排涉兩幢洋房及3伙特色戶，本月18日起開始招標。

另外，太古地產（1972）牽頭發展的柴灣海德園，今日下午3時將截收意向登記，明日首輪開售180伙。發展商表示，截至昨晚6時暫收逾3400票，超購逾18倍，又指準買家包括東區及外區的換樓客、多代家庭、投資者及專業人士，以及內地準買家。