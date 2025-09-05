連續4月無私宅批預售 20多年首見

已批預售但未發售減至1.1萬伙

地政總署最新資料顯示，上月唯一一份批出的樓花紙，為房協旗下啟德沐禮街3號項目，該盤提供1800伙，預計2028年6月落成，樓花期約34個月。另截至上月底，市場共有27個項目待批預售，涉及8047伙，較前月8388伙跌4%。

據美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，目前已批出預售樓花同意書但尚未發售單位進一步減至11,036伙，按月減少約13.4%，比起去年12月高位16,493伙大幅減少約33.1%，並為2022年9月後的35個月、即近3年新低。

美聯物業分析師岑頌謙指出，據美聯物業研究中心統計，最新8月底全港累積貨尾量錄約20,215伙，連跌7個月，為逾兩年新低，較去年底累減約6.7%；不過，貨尾數量依然不少，再加上已批出預售樓花同意書但尚未發售的私宅單位約1.1萬伙，即合共仍錄逾3.1萬伙，即使比起去年底逾3.8萬伙減少約18%，惟供應數量依然不少，料發展商仍會積極「去庫存」。

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，地政總署連續4個月，沒有就私樓新批預售樓花同意書，加上發展商積極推盤，短期內有助於減少市場未售庫存壓力，對穩定樓市情緒及穩定樓價有一定的積極作用。不過，由於市場整體庫存量仍然充裕，且經濟全面復蘇尚待確定，單靠沒有新批出預售樓花同意書難以獨力推動樓市顯著反彈。樓市能否持續健康發展，更取決於宏觀經濟的復蘇情况、利率走勢以及《施政報告》政策支持的配合。