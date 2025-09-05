明報新聞網
經濟

香港地產

百億補價盤 潤發倉1期507伙申預售 山頂文輝道地王申預售 地價73億涉16伙

【明報專訊】新盤市場連續7個月錄得逾千宗成交，發展商近月亦加快預售樓花申請進度。地政總署最新資料顯示，上月共4項目申請預售，涉1459伙，按月增19%，並連升3個月，當中不乏矚目新盤，包括華潤集團及華潤置地（海外）旗下長沙灣潤發倉庫項目第一期，涉及507伙，而整個項目逾兩年半前以高達137億元、每呎樓面地價近8700元完成補地價，創市區補地價金額最高紀錄。此外，2021年以近73億元、每呎樓面地價逾5萬元中標山頂文輝道地王項目的九倉（0004）等財團，亦於上月申請預售，可建逾14萬呎樓面，卻只涉16個住宅單位。

明報記者 林尚民

長沙灣發祥街1號潤發倉庫重建項目方面，發展商上月就第一期申請預售，涉及507伙，預計2028年11月落成，樓花期約38個月。資料顯示，華潤集團及華潤置地（海外）於2022年12月以逾137.33億元完成補地價，當時華潤置地（海外）指出，項目將建為集私宅、商業物業組成的綜合項目，其中住宅樓面逾148萬方呎，料涉約2500伙。另商業總樓面近10萬方呎，即總樓面約158萬方呎，以此計算，項目每呎樓面補地價約8692元。

上月新入紙申請的另一重點項目，則為山頂文輝道15、17、19、21、23號，項目原先地址為文輝道9及11號，將提供16伙，預計2028年3月落成，樓花期約31個月。值得一提的是，有關項目於2021年樓市高峰時，由九倉聯同「重慶李嘉誠」張松橋、華置（0127）行政總裁兼執行董事劉陳凱韻、利福國際（1212）集團主席「細劉」劉鑾鴻，以及信置（0083）前主席黃志祥聯手投得，作價72.5億元，若以可建樓面144,969方呎計，每呎樓面地價高見50,010元，創下本港住宅官地歷史新高。資料顯示，項目2021年底批出圖則，獲批建4幢4層高的洋房，以及1幢12層高的分層住宅，另設兩層地庫，涉及總樓面約14.49萬方呎。

長實市建局土瓜灣項目申預售 涉474伙

其餘項目方面，長實（1113）、市建局合作的土瓜灣啟明街項目，則提供474伙，預計2028年9月落成，樓花期約36個月。長實2022年以59.96億元投得該地，涉及地盤包括鴻福街、啟明街及榮光街，當時市場稱為「四合一」項目，以可建約52.68萬方呎樓面計，每呎樓面地價約11,382元，整個項目將提供約千伙，故相信今次申請預售之物業，只為整個地盤的其中一部分。

新地荃灣工廈重建住宅申預售 涉462伙

至於新地（0016）上月亦就荃灣橫窩仔街安泰工業中心重建住宅項目申請預售，涉及462伙，預計2027年4月落成，樓花期約20個月。

新地副董事總經理雷霆指出，項目示範單位及樓書在準備中，預計將於明年首季開售。資料顯示，新地曾兩次就項目進行補地價，包括2019年以約4.7億元由工業改為住宅發展，去年再補地價1億元以增加可建樓面，共涉約5.7億元，以可建樓面約20.1萬方呎計，每呎補地價約2800多元。

相關字詞﹕山頂 土瓜灣 長實 新地 九倉 文輝道15、17、19、21、23號 潤發倉庫重建項目 華潤 預售樓花同意書

