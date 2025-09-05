英樓價靠穩 後市料續展現韌性

Halifax的數據顯示，英國7月樓價升幅擴大，由6月份按月升0.1%，稍擴大至按月升0.4%，為繼今年1月份以來按月最大升幅，惟按年計7月升幅收窄至2.4%，6月份的按年升幅為2.7%，7月經季節性調整的平均樓價約29.8萬英鎊。

分析：按息跌兼加薪 負擔能力改善

Bryden指出，7月份平均樓價較6月份增加約1080英鎊，平均樓價接近歷史高位下，對有意換樓或上車的潛在買家而言，負擔能力仍面對一定挑戰，但隨着按揭利率逐步下降，同時薪酬調升趨勢持續，買家負擔能力正逐步改善，加上借貸機構於新監管指引下，採取更靈活的方式評估買家負擔能力，令7月樓市繼續展現韌力，交投維持於一定水平。

至於英國另一主要按揭機構Nationwide的數據則顯示，7月英國樓價經季節性調整後由跌轉升，從6月份按月錄0.9%跌幅，轉為按月錄0.6%升幅，7月樓價按年計升幅略擴大至2.4%，6月份按年升幅為2.1%，7月份英國未經季節性調整的平均樓價近27.3萬英鎊。該公司首席經濟師Robert Gardner表示，自今年4月新印花稅生效後，當地樓市交投受到一定影響，樓價經歷一段相對波動的時期，至今年7月份平均樓價按年升幅較6月份有所擴大，樓市交投亦現回穩迹象。

7月倫敦平均樓價近54萬鎊

各區樓價方面，再參考Halifax的數據，7月英國大部分地區樓價按年計均錄升幅，其中北愛爾蘭7月樓價按年大升9.3%，平均樓價升至近21.5萬英鎊；蘇格蘭及威爾斯7月樓價分別按年升4.7%及2.7%，平均樓價分別為約21.5萬英鎊及近22.8萬英鎊。至於英格蘭樓價，西北地區及約克郡和亨伯地區7月樓價按年均升4%，平均樓價分別達約24.2萬英鎊及近21.6萬英鎊；倫敦及西南地區7月樓價按年升0.2%，7月整體倫敦平均樓價近54萬英鎊，仍為全英國平均樓價最高的地區。Bryden指出，雖然英國全國樓價接近歷史高位，但值得留意的是，部分地區樓價存在頗大的差距，基於受到多項因素影響，其中包括地理位置及住宅類型。

對於英國樓市前景，Bryden認為，儘管不少5年期定息按揭將於今年下半年到期，由於此批按揭於超低息環境下敘做，意味不少業主將面對按揭利率增加的情况，惟不同家庭的每月還款額增加幅度將有所不同，同時今年下半年亦有部分兩年期定息按揭到期，此批於兩年前高息期敘做按揭的業主，則有望以較低利率再承做按揭，因而預期樓價不會受到太大影響，並料樓市持續展現韌性下，今年年內樓價可望保持溫和升幅。

由於預期當地樓市穩中向好，近年不乏英國樓盤來港展銷，如由Berkeley Group發展的Royal Arsenal Riverside，為坐落於倫敦伍爾威治（Woolwich）的大型綜合住宅項目，項目包括住宅、住客會所、餐廳、酒吧、零售店、休閒設施等，其中住宅部分將包括由歷史建築改造及新建的住宅單位，預期整個項目於2030年完工時，將合共提供5000個住宅單位；而Royal Arsenal Riverside-West Quay為當中的新建住宅，設6棟，合共768伙，其中4棟Galley Wharf-West Quay、Seafarers Wharf-West Quay、Lantern Wharf-West Quay及Sailors Wharf-West Quay已推售，提供1至3房單位選擇，實用面積介乎548至1121平方呎，1房單位售價約由45萬英鎊起，兩房單位售價約由60萬英鎊起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]