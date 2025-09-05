明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
環球樓市

投資策略

英樓價靠穩 後市料續展現韌性

【明報專訊】英國7月樓市靠穩，英國兩大按揭機構之一Halifax最近公布的7月英國樓價按月升0.4%。該公司按揭主管Amanda Bryden指出，按揭利率持續回落、薪酬仍在上調，加上市場採取更靈活的方式評估買家負擔能力，令樓市持續展現韌性，年內樓價可望保持溫和升幅。

Halifax的數據顯示，英國7月樓價升幅擴大，由6月份按月升0.1%，稍擴大至按月升0.4%，為繼今年1月份以來按月最大升幅，惟按年計7月升幅收窄至2.4%，6月份的按年升幅為2.7%，7月經季節性調整的平均樓價約29.8萬英鎊。

分析：按息跌兼加薪 負擔能力改善

Bryden指出，7月份平均樓價較6月份增加約1080英鎊，平均樓價接近歷史高位下，對有意換樓或上車的潛在買家而言，負擔能力仍面對一定挑戰，但隨着按揭利率逐步下降，同時薪酬調升趨勢持續，買家負擔能力正逐步改善，加上借貸機構於新監管指引下，採取更靈活的方式評估買家負擔能力，令7月樓市繼續展現韌力，交投維持於一定水平。

至於英國另一主要按揭機構Nationwide的數據則顯示，7月英國樓價經季節性調整後由跌轉升，從6月份按月錄0.9%跌幅，轉為按月錄0.6%升幅，7月樓價按年計升幅略擴大至2.4%，6月份按年升幅為2.1%，7月份英國未經季節性調整的平均樓價近27.3萬英鎊。該公司首席經濟師Robert Gardner表示，自今年4月新印花稅生效後，當地樓市交投受到一定影響，樓價經歷一段相對波動的時期，至今年7月份平均樓價按年升幅較6月份有所擴大，樓市交投亦現回穩迹象。

7月倫敦平均樓價近54萬鎊

各區樓價方面，再參考Halifax的數據，7月英國大部分地區樓價按年計均錄升幅，其中北愛爾蘭7月樓價按年大升9.3%，平均樓價升至近21.5萬英鎊；蘇格蘭及威爾斯7月樓價分別按年升4.7%及2.7%，平均樓價分別為約21.5萬英鎊及近22.8萬英鎊。至於英格蘭樓價，西北地區及約克郡和亨伯地區7月樓價按年均升4%，平均樓價分別達約24.2萬英鎊及近21.6萬英鎊；倫敦及西南地區7月樓價按年升0.2%，7月整體倫敦平均樓價近54萬英鎊，仍為全英國平均樓價最高的地區。Bryden指出，雖然英國全國樓價接近歷史高位，但值得留意的是，部分地區樓價存在頗大的差距，基於受到多項因素影響，其中包括地理位置及住宅類型。

對於英國樓市前景，Bryden認為，儘管不少5年期定息按揭將於今年下半年到期，由於此批按揭於超低息環境下敘做，意味不少業主將面對按揭利率增加的情况，惟不同家庭的每月還款額增加幅度將有所不同，同時今年下半年亦有部分兩年期定息按揭到期，此批於兩年前高息期敘做按揭的業主，則有望以較低利率再承做按揭，因而預期樓價不會受到太大影響，並料樓市持續展現韌性下，今年年內樓價可望保持溫和升幅。

由於預期當地樓市穩中向好，近年不乏英國樓盤來港展銷，如由Berkeley Group發展的Royal Arsenal Riverside，為坐落於倫敦伍爾威治（Woolwich）的大型綜合住宅項目，項目包括住宅、住客會所、餐廳、酒吧、零售店、休閒設施等，其中住宅部分將包括由歷史建築改造及新建的住宅單位，預期整個項目於2030年完工時，將合共提供5000個住宅單位；而Royal Arsenal Riverside-West Quay為當中的新建住宅，設6棟，合共768伙，其中4棟Galley Wharf-West Quay、Seafarers Wharf-West Quay、Lantern Wharf-West Quay及Sailors Wharf-West Quay已推售，提供1至3房單位選擇，實用面積介乎548至1121平方呎，1房單位售價約由45萬英鎊起，兩房單位售價約由60萬英鎊起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

相關字詞﹕環球樓市 英國樓市

上 / 下一篇新聞

大行科工孖展認購6400倍 膺超購王 富途料挑戰萬倍 新機制下中籤率低處未算低
大行科工孖展認購6400倍 膺超購王 富途料挑戰萬倍 新機制下中籤率低處未算低
納斯達克改革建議：調高中概股IPO門檻
納斯達克改革建議：調高中概股IPO門檻
施穎茵退任恒生CEO 匯豐林慧虹接任
施穎茵退任恒生CEO 匯豐林慧虹接任
彭博：中央擬為A股降溫 恒指挫284點 連跌三日
彭博：中央擬為A股降溫 恒指挫284點 連跌三日
小紅書估值2418億 3個月漲近兩成
小紅書估值2418億 3個月漲近兩成
新地兩地被政府收回獲42億補償 全年基礎溢利增0.5% 派息持平
新地兩地被政府收回獲42億補償 全年基礎溢利增0.5% 派息持平
匯豐：港全年GDP增長或超早前預測
匯豐：港全年GDP增長或超早前預測
投資產品去年交易額逾6萬億 創新高
投資產品去年交易額逾6萬億 創新高
比亞迪據報下調今年銷售目標最多16%
比亞迪據報下調今年銷售目標最多16%
創新奇智冀海外業務佔5%至6%
創新奇智冀海外業務佔5%至6%
貿發局上調港今年出口增長預測到7%至9%
貿發局上調港今年出口增長預測到7%至9%
美企8月裁員8.6萬 升39% 「小非農」增5.4萬個遜預期 減息升溫
美企8月裁員8.6萬 升39% 「小非農」增5.4萬個遜預期 減息升溫
WSJ：聯儲理事庫克 遭司法部刑事調查
WSJ：聯儲理事庫克 遭司法部刑事調查
特朗普子投資 American Bitcoin首日曾升1.1倍
特朗普子投資 American Bitcoin首日曾升1.1倍
張兆聰：匯控成支撐港股希望
張兆聰：匯控成支撐港股希望
工銀亞洲港元定存3個月年利率2.45厘
工銀亞洲港元定存3個月年利率2.45厘
信銀國際人幣定存1個月年利率3.5厘
信銀國際人幣定存1個月年利率3.5厘
植耀輝：威勝哈電續持有
植耀輝：威勝哈電續持有
葉創成：新地盈利回復增長 續持有
葉創成：新地盈利回復增長 續持有
技術取勝：閱文或再考驗20天線
技術取勝：閱文或再考驗20天線
盧駿匡：順豐同城業績不俗 三大板塊增長動力強
盧駿匡：順豐同城業績不俗 三大板塊增長動力強
小米運YU7到港 畀分析師傳媒「齋坐」
小米運YU7到港 畀分析師傳媒「齋坐」
劉思明：港股高位整固格局愈發明顯
劉思明：港股高位整固格局愈發明顯
周顯：365天24小時交易 大勢所趨
周顯：365天24小時交易 大勢所趨
譚新強：在韓國看中國大閱兵
譚新強：在韓國看中國大閱兵
湯文亮：向日本投下原子彈 為政治任務
湯文亮：向日本投下原子彈 為政治任務
百億補價盤 潤發倉1期507伙申預售 山頂文輝道地王申預售 地價73億涉16伙
百億補價盤 潤發倉1期507伙申預售 山頂文輝道地王申預售 地價73億涉16伙
連續4月無私宅批預售 20多年首見
連續4月無私宅批預售 20多年首見
柏景峰一兩房佔八成 擬施政報告後推
柏景峰一兩房佔八成 擬施政報告後推
滶晨開售百日沽578伙 套逾百億
滶晨開售百日沽578伙 套逾百億
天璽‧天4房3500萬沽 11個月炒貴12%
天璽‧天4房3500萬沽 11個月炒貴12%