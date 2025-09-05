明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：新地盈利回復增長 續持有

【明報專訊】筆者的「愛股」新地（0016）昨日收市後公布截至6月底止全年業績，在撇除投資物業公平值變動的影響後可撥歸公司股東基礎溢利（下稱核心盈利）為218.55億元，按年增長0.534%，扭轉此前三個財政年度核心盈利均下跌弱勢（見表），而且全年每股派息維持3.75元，亦屬止跌回穩。筆者對新地是次業績感滿意，擬繼續持有該本港地產龍頭股，下文將會詳細交代。

全年每股派息維持3.75元 止跌回穩

新地是次業績中，來自物業銷售的溢利為82.9億元，按年增長5.6%。筆者認為，在本港住宅樓價於2021年下半年以來曾跌近三成直至近月始築底回升的情况下，新地業績期內（去年7月至今年6月）來自物業銷售溢利仍然錄得增長，實屬難能可貴，原因相信是新盤買家在淡市優中選優、新地新盤相對其他發展商擁有較佳定價權所致。

去年第4季高賣低買 今年不沽貨

美中不足的是，新地是次業績期內，連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，總租金收入按年下跌約2%至244.61億元，淨租金收入按年下跌約3%至183.92億元，筆者認為，這反映本港商業房地產目前的確面對比較大的困難。筆者期待明天會更好，希望新地日後租金收入可以像是次業績來自物業銷售溢利一樣止跌回升。

去年10月2日筆者以近90元沽出新地後，去年11月18日再以76元買入持有至今。即使新地昨日收報91.4元，略高於上述沽貨價，惟筆者目前已無意再減持新地，原因是去年10月港元定存利率高達4厘，當時減持新地後可以先賺定存高息再吼低位買回，而港元定存利率現已跌至2厘多，假如美國聯儲局一如市場所料在本月中重啟減息周期，本港亦會跟隨，屆時港元定存利率料進一步下跌，像一年前般高賣低買新地的機會料今年餘下時間難再出現。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕新地（16） 葉創成 創富倉

上 / 下一篇新聞

大行科工孖展認購6400倍 膺超購王 富途料挑戰萬倍 新機制下中籤率低處未算低
大行科工孖展認購6400倍 膺超購王 富途料挑戰萬倍 新機制下中籤率低處未算低
納斯達克改革建議：調高中概股IPO門檻
納斯達克改革建議：調高中概股IPO門檻
施穎茵退任恒生CEO 匯豐林慧虹接任
施穎茵退任恒生CEO 匯豐林慧虹接任
彭博：中央擬為A股降溫 恒指挫284點 連跌三日
彭博：中央擬為A股降溫 恒指挫284點 連跌三日
小紅書估值2418億 3個月漲近兩成
小紅書估值2418億 3個月漲近兩成
新地兩地被政府收回獲42億補償 全年基礎溢利增0.5% 派息持平
新地兩地被政府收回獲42億補償 全年基礎溢利增0.5% 派息持平
匯豐：港全年GDP增長或超早前預測
匯豐：港全年GDP增長或超早前預測
投資產品去年交易額逾6萬億 創新高
投資產品去年交易額逾6萬億 創新高
比亞迪據報下調今年銷售目標最多16%
比亞迪據報下調今年銷售目標最多16%
創新奇智冀海外業務佔5%至6%
創新奇智冀海外業務佔5%至6%
貿發局上調港今年出口增長預測到7%至9%
貿發局上調港今年出口增長預測到7%至9%
美企8月裁員8.6萬 升39% 「小非農」增5.4萬個遜預期 減息升溫
美企8月裁員8.6萬 升39% 「小非農」增5.4萬個遜預期 減息升溫
WSJ：聯儲理事庫克 遭司法部刑事調查
WSJ：聯儲理事庫克 遭司法部刑事調查
特朗普子投資 American Bitcoin首日曾升1.1倍
特朗普子投資 American Bitcoin首日曾升1.1倍
張兆聰：匯控成支撐港股希望
張兆聰：匯控成支撐港股希望
工銀亞洲港元定存3個月年利率2.45厘
工銀亞洲港元定存3個月年利率2.45厘
信銀國際人幣定存1個月年利率3.5厘
信銀國際人幣定存1個月年利率3.5厘
植耀輝：威勝哈電續持有
植耀輝：威勝哈電續持有
技術取勝：閱文或再考驗20天線
技術取勝：閱文或再考驗20天線
盧駿匡：順豐同城業績不俗 三大板塊增長動力強
盧駿匡：順豐同城業績不俗 三大板塊增長動力強
小米運YU7到港 畀分析師傳媒「齋坐」
小米運YU7到港 畀分析師傳媒「齋坐」
劉思明：港股高位整固格局愈發明顯
劉思明：港股高位整固格局愈發明顯
周顯：365天24小時交易 大勢所趨
周顯：365天24小時交易 大勢所趨
譚新強：在韓國看中國大閱兵
譚新強：在韓國看中國大閱兵
湯文亮：向日本投下原子彈 為政治任務
湯文亮：向日本投下原子彈 為政治任務
英樓價靠穩 後市料續展現韌性
英樓價靠穩 後市料續展現韌性
百億補價盤 潤發倉1期507伙申預售 山頂文輝道地王申預售 地價73億涉16伙
百億補價盤 潤發倉1期507伙申預售 山頂文輝道地王申預售 地價73億涉16伙
連續4月無私宅批預售 20多年首見
連續4月無私宅批預售 20多年首見
柏景峰一兩房佔八成 擬施政報告後推
柏景峰一兩房佔八成 擬施政報告後推
滶晨開售百日沽578伙 套逾百億
滶晨開售百日沽578伙 套逾百億
天璽‧天4房3500萬沽 11個月炒貴12%
天璽‧天4房3500萬沽 11個月炒貴12%