葉創成：新地盈利回復增長 續持有

全年每股派息維持3.75元 止跌回穩

新地是次業績中，來自物業銷售的溢利為82.9億元，按年增長5.6%。筆者認為，在本港住宅樓價於2021年下半年以來曾跌近三成直至近月始築底回升的情况下，新地業績期內（去年7月至今年6月）來自物業銷售溢利仍然錄得增長，實屬難能可貴，原因相信是新盤買家在淡市優中選優、新地新盤相對其他發展商擁有較佳定價權所致。

去年第4季高賣低買 今年不沽貨

美中不足的是，新地是次業績期內，連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，總租金收入按年下跌約2%至244.61億元，淨租金收入按年下跌約3%至183.92億元，筆者認為，這反映本港商業房地產目前的確面對比較大的困難。筆者期待明天會更好，希望新地日後租金收入可以像是次業績來自物業銷售溢利一樣止跌回升。

去年10月2日筆者以近90元沽出新地後，去年11月18日再以76元買入持有至今。即使新地昨日收報91.4元，略高於上述沽貨價，惟筆者目前已無意再減持新地，原因是去年10月港元定存利率高達4厘，當時減持新地後可以先賺定存高息再吼低位買回，而港元定存利率現已跌至2厘多，假如美國聯儲局一如市場所料在本月中重啟減息周期，本港亦會跟隨，屆時港元定存利率料進一步下跌，像一年前般高賣低買新地的機會料今年餘下時間難再出現。

