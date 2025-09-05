貿發局上調港今年出口增長預測到7%至9%

第3季出口信心指數回升

貿發局同時公布第三季出口信心指數，由現狀指數（評估當季業務表現所得數字）與預期指數（出口商對來季前景展望）組成。調查顯示，現狀指數由第二季的49.6升至53.3，預期指數由49升至54.3，均創下2024年首季推出新指數以來新高。局方指出，業界普遍提前付運，使銷售及新訂單受惠；而美國加徵關稅後，部分貿易價值或商品單價上升也推高相關數據。

分地區看，現狀市場分類指數顯示，中國內地與東盟繼續為當前表現最好市場，分別錄62.4及56.9，歐盟及日本亦改善。行業方面，鐘表、電子、服裝及珠寶業指數均處擴張區間，鐘表業表現最突出，錄54.9；惟玩具業及生產設備或物料業仍處收縮區間，分別為49.4及45.8。

范婉兒指出，香港與東盟逾八成貿易屬「中間產品」，最終出口市場仍以美國為主，故美國加徵關稅勢必拖累區內貿易流動。另中美貿易仍在談判，達成協議限期延至今年11月，貿易環境仍充滿變數。